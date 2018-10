Fortsatt nedgang for Skavlan på TV 2

Til sammenligning ble talkshowet til Anne Lindmo, som går samme kveld på Skavlans tidligere kanal NRK, sett av 821.000.

Det mest populære tv-programmet sist helg er uansett «Nytt på nytt» som også går fredager på NRK. 994.000 seere fulgte med da Pernille Sørensen, Johan Golden og Bård Tufte Johansen oppsummerte ukas nyheter.

Premieren på Skavlan 14. september ble sett av 440.000. Deretter har det gått nedover. TV 2 er likevel optimister.

– Skavlan fortsetter å utvikle seg positivt med en fortsatt vekst i den viktige kommersielle målgruppen 20–49 år. Selv om førstegangsseingen faller litt, så ser vi en økning i seingen på TV 2 Sumo. Da vil vi trolig se en vekst for Skavlan samlet når sjudagerstallene kommer mandag. Samtidig er vi svært godt fornøyd med at både Idol og Senkveld fortsetter veksten uke etter uke, sier pressetalsperson Jan Petter Dahl.

Sangkonkurransen «Idol» ble sist fredag sett av 450.000, mens «Senkveld» ble sett av 538.000 på TV 2.

TV 2 forklarer at det er tekniske problemer som er årsak til at seertallene for fredag har vært forsinket i flere dager.