Siv Jensen: Sårende med stadige spørsmål om barnløshet

– Jeg er lei av at det alltid spørres om hvorfor jeg ikke har barn, hver gang det er et portrettintervju. De tenker ikke over at man kommer til et punkt i livet der det er litt sårt å snakke om at du ikke har barn. Og de slutter heller ikke, sa Jensen på en likestillingskonferanse søndag.

Hjertesukket utløste applaus fra Unge Høyre, FpU, Unge Venstre og KrFU – som hadde invitert de voksne partilederne Erna Solberg (H), Jensen, Trine Skei Grande (V) og sentralstyremedlem Tove Welle Haugland fra KrF til en samtale om utfordringer for unge kvinner i politikken.

– Ei tjukk dame

Grande ville trekke fram at det også er mye positivt.

– Jeg er ei tjukk dame som ikke passer inn i noe skjønnhetsideal. Jeg er singel, og jeg har ikke barn. Og jeg er partileder. Det kunne ikke skjedd i noe annet land i verden at du kan være partileder uten å passe inn i firkantboksene, sa Venstre-lederen.

Grande sier at det er visse ting hun reagerer på som kvinne i politikken, men som hun har gitt opp å bry seg om.

– Hvis jeg avbryter Audun Lysbakken i en debatt, så er jeg usympatisk. Om Lysbakken avbryter meg, så er han engasjert. Dette har jeg funnet ut at jeg ikke får gjort noe med, så det har jeg gitt opp, sier hun.

Albuer og tykk hud

Solberg mener at unge politikere – også kvinnelige – må ha litt tykk hud.

– Jeg mener at noen av disse spørsmålene overdrives. Det gjelder å ha litt tykk hud. Kanskje er det ikke alltid ment som kritikk, det som blir sagt. Og noen ganger man blir belært av eldre menn, kan det like gjerne være fordi man er ung som at man er jente, sier Solberg.

– Litt albuer og robusthet må man ha i politikken, konkluderte hun.

Lederansvar

Statsministeren rådet ungdomspolitikerne til å si fra dersom de blir utsatt for hersketeknikk i en debatt, men også til å ta det opp med en leder dersom det samme skjer i partiorganisasjonen.

– I en debatt kan det være lurt å ha en snappy replikk på lur. Men i organisasjonen er det et lederansvar. Da trenger du ikke gå til direkte konfrontasjon. Og vi er jo alle litt redde for å fremstå som litt «bitch». Så snakk med noen, er mitt råd, sa Solberg.

Hersketeknikk

Jensen og Grande er enige om at det er nyttig å kunne hersketeknikk – for dermed å kunne påpeke det når man blir utsatt for det.

– Men det er ikke alltid alt er hersketeknikk selv om det kan oppleves sånn. Noen ganger er det et argument, sier Jensen.