Joachim Rønneberg var født 30. august 1919. Ålesunderen var en norsk motstandsmann som i årene 1941–1945 var medlem av Kompani Linge. Han er mest kjent for å ha ledet tungtvannsaksjonen på Vemork i februar 1943.

– Jeg har i dag fått beskjeden om at krigshelten Joachim Rønneberg er død, 99 år gammel. Han var en av våre fremste motstandsmenn under krigen, blant annet som leder for Vemork-aksjonen. Hans mot og tapperhet bidro til det som har blitt omtalt som den mest vellykkede sabotasjeaksjonen på norsk jord under krigen. Rønneberg har også vært viktig for å fortelle historien om kampen mot okkupasjonsmakt, og om de verdiene Norge står for, sier statsminister Erna Solberg i en uttalelse.

Mange mener dette er en av de viktigste sabotasjeaksjonene som ble utført under andre verdenskrig. Målet var å hindre tyskerne i å bruke tungtvannet som ble produsert på Hydros fabrikkanlegg på Rjukan til å utvikle en atombombe.

På grunn av tungtvannsaksjonen og andre oppdrag for Kompani Linge fikk han flere norske og utenlandske utmerkelser, blant annet Krigskorset med sverd og St. Olavsmedaljen med eikegren.

Fakta: Joachim Holmboe Rønneberg Født 30. august 1919 i Ålesund. Norsk motstandsmann under krigen og flyktet til Storbritannia fra Ålesund med en fiskeskøyte. Der ble han med i Norwegian Independent Company No.1, senere kalt Kompani Linge. Var leder for gruppen Gunnerside som sprengte tungtvannsanlegget på Vermork i Rjukan i 1943. Mot slutten av krigen ledet Rønneberg operasjon Fieldfare. Oppdraget var å forberede angrep på tyske forsyningslinjer særlig i Romsdalen med Raumabanen. Etter krigen ble Rønneberg sekretær i Ålesund-Sunnmøre Turistforening. Rønneberg begynte så i NRK i 1948 og avsluttet karrieren som redaksjonsjef i 1987. Joachim Rønneberg er dekorert med blant annet Krigskorset med sverd og St. Olavsmedaljen med ekegren. Kilde: NTB

Terje Pedersen / NTB scanpix

Etter krigen bodde han i hjembyen Ålesund og jobbet som journalist og redaksjonssjef ved NRK Møre og Romsdal. Han avsluttet karrieren som redaksjonssjef i 1987.

Rønneberg har alltid vært tilbakeholden og forsiktig med å snakke om hva han opplevde i krigsårene. Selv om han ofte fikk spørsmål, holdt tungtvannssabotøren lenge hemmelighetene fra andre verdenskrig for seg selv. Det var ikke før på 70-tallet at han bestemte seg for å begynne å dele historiene.

– Etter hvert kom jeg til at folk hadde krav på et svar. Det er viktig at vi alle kjenner til det som har skjedd. Da er det lettere å ta de riktige valgene i framtida. De som vokser opp i dag må forstå at vi alltid må være villige til å kjempe for fred og frihet, har Rønneberg tidligere uttalt til NRK.

Han har i ettertid vært kjent for arbeidet han har gjort for å opplyse barn og unge om farene med krig.

I dokumentaren «Den siste sabotøren» fortalte Rønneberg åpent om oppveksten i Ålesund, om det han var med på under krigen og om årene etterpå.