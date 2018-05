Økokrim har tatt ut tiltale mot heleri- og hvitvaskingssiktet aktivist

Førstestatsadvokat Håvard Kampen bekrefter overfor NRK at det er tatt ut tiltale i saken. Ifølge Loai Deeb er hvitvaskingssiktelsen mot organisasjonen Global Network for rights and Development (GNRD) frafalt, men det er reist tiltale mot ham.

– Jeg kan ikke uttale meg ennå om hva tiltalen går ut på, i og med at vi ikke ennå har fått bekreftet at den er forkynt, sier Kampen til NTB.

Avviser anklagene

Loai Deeb var grunnlegger og president for GNRD, som hadde hovedkontor i Stavanger. Deeb og organisasjonen ble siktet for heleri og hvitvasking for nesten tre år siden. Organisasjonen ble slått konkurs i 2016, fordi det ikke lenger var midler i foretaket til å utbetale de ansattes lønn.

Deeb har hele veien avvist anklagene som har vært rettet mot ham. Det har ikke lyktes NTB å komme i kontakt med ham eller forsvareren hans, men overfor Stavanger Aftenblad slår Deebs advokat tilbake mot anklagene og varsler søksmål mot norske myndigheter.

En av de største sakene

Menneskerettighetsorganisasjon GNRD hadde over hundre ansatte, kontorer over hele verden og var observatør med konsultativ status i både FN og EU-kommisjonen. Dagens Næringsliv avslørte i juni 2015 at flere selskaper i Forente arabiske emirater har sendt mer enn 100 millioner kroner til GNRD og Loai Deeb på få måneder.

Beløpet gjør saken til en av de største hvitvaskingssakene i norsk rettshistorie, ifølge DN.