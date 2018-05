Førstestatsadvokat Håvard Kampen bekrefter overfor overfor NRK og Stavanger Aftenblad at det er tatt ut tiltale i saken.

Han er tiltalt for å undergrave organisasjonen ved å begå underslag på over 10 millioner kroner. Påtalemyndigheten mener videre den tiltalte har gjort organisasjonen til et instrument for hvitvasking og menneskesmugling, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim til Aftenbladet.