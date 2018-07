Finnmark politidistrikt opplyser at det var 57 år gamle Morten Ruud som omkom i gyrokopterulykken i Kilpisjärvi i Finland lørdag kveld.

Politiet i Finnmark opplyser også at ulykken etterforskes av finsk politi.

Like før klokken 20 opplyste Hovedredningssentralen (HRS) til NTB at en av de to personene om bord omkom i helikopterulykken i Finland. En person er lettere skadet, som er fløyet til et norsk sykehus.

– Det er snakk om to nordmenn som mest sannsynlig har vært på tur fra A til B i Norge og så kommet inn over grensen til Finland, hvor de da har styrtet, sier Øyvind Aadde, redningsleder i HRS Nord-Norge til NTB.

Helikopteret styrtet i nærheten av Kilpisjärvi.

HRS Nord-Norge fikk beskjeden om ulykken klokken 18 lørdag ettermiddag, etter at en av de involverte skal ha ringt en tredjepart som kontaktet HRS.

Status på de to ombord i gyrokopteret er pr nå uavklart.

Redningstjenesten er i kontakt med den ene ombord via en dårlig mobil-linje.

HRS kommer tilbake med mer når vi har mer å melde — HRS Nord-Norge (@HRSNordNorge) July 21, 2018

HRS koordinerte redningsaksjonen med finske myndigheter, og før de fant frem til ulykkesstedet fikk de kontakt med den ene om bord via en dårlig mobillinje.

Årsaken fortsatt ukjent

Det er et såkalt Gyrokopter som styrtet, opplyser HRS Nord-Norge.

Et gyrokopter er et fartøy med en rotor som spinner fritt, uten motor, og med en vanlig propell for framdrift. Maskinen er avhengig av fart framover for å få løft, og kan ikke stå stille i lufta slik et vanlig helikopter kan.

Årsaken til ulykken er fremdeles ukjent, men ifølge HRS skal det ha vært oppholdsvær med høyt skydekke i området.

Helikopteret er et såkalt Gyrokopter. Helikopteret er norskeid og har plass til pilot og èn passasjer.

Søk etter helikopteret pågår akkurat nå.

Været i området er bra, høyt skydekke og nedbørsfritt.

Man har ingen indikasjoner på årsak til ulykken pr nå. — HRS Nord-Norge (@HRSNordNorge) July 21, 2018

Ulykken skjedde om lag 20 km øst for Kilpisjärvi i Finland, i området der Norges, Sveriges og Finlands grenser møtes.

Et norsk mikrohelikopter med to personer ombord har styrtet i Finland i nærheten av Kilpisjärvi.

HRS NN koordinerer sammen med finsk redningstjeneste. To norske ambulansehelikoptre er på vei til stedet.

HRS NN kommer med mer informasjon senere; ikke ring oss. — HRS Nord-Norge (@HRSNordNorge) July 21, 2018

