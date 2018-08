Opposisjonen krever at Høie rydder opp i Aleris-avtale

– Det er hårreisende og en skandale at Helse Sør-Øst betaler så mye for en injeksjon, sier Tuva Moflag (Ap) i helse- og omsorgskomiteen til Bergens Tidende.

– Dette er en stor skandale. Det er utilgivelig sløsing med skattepenger, penger som kunne kommet mange pasienter til gode. Og saken viser hvor naiv den norske velferdsstaten kan være i møte med velferds­profitører og kommersielle selskap, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Både Lysbakken og Kjersti Toppe i Senterpartiet har sendt skriftlig spørsmål til helseministeren. Toppe ber om at saken blir gransket og at avtalen med Aleris sies opp.

– Dette kan ikke bare få pass­ere. Dersom Helse Sør-Øst har visst at de har betalt millionvis i overpris, så er noe hakkende galt, sier hun.

Olaug V. Bolle­stad i KrF ber også Høie reagere.

– For å sikre forsvarlig bruk av tjenester fra private må hemmeligholdet opphøre, sier hun.

BT skrev onsdag at staten de siste årene har kjøpt privat øyebehandling hos Aleris for 200 millioner kroner, mens offentlige sykehus kunne gjort jobben for 33 millioner. Aleris mener utregningen ikke stemmer og at de aldri har forsøkt å skjule praksisen.