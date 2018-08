Eirik Jensen i retten: – Det gikk en liten faen i meg

Saken oppdateres.

Torsdag morgen startet Eirik Jensen med sin frie forklaring i lagretten.

Under forklaringen fortalte Jensen om perioden etter dommen.

– I denne tiden etter at dommen har falt, som selvfølgelig ikke gjorde situasjonen enklere, så gikk det en liten «faen i meg». Jeg var i en bølgedal, psykisk langt nede, men det har aldri vært i min legning å gi opp et håp om å få frem min sannhet, sa Jensen.

Jensen startet selve forklaringen med å gi en oversikt over «hvem Eirik Jensen er».

– Jeg har fått passet påskrevet over en lang, lang periode. Jeg skal gi min forklaring på hva som er reelt.

Jensen: Vil ikke bli husket som en som blåste politiet.

Den tidligere politilederen har erkjent at han ikke var godt nok forberedt da saken var oppe for Oslo tingrett. Nå får han en ny mulighet under ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

– Jeg ser nå ting jeg ikke har sett tidligere, og for meg er det viktige observasjoner. Jeg tror også det kan bli ganske utslagsgivende. Jeg tror jeg kan gi et bedre helhetsbilde, det var jeg ikke i stand til i tingretten, sa han i retten.

Han varsler at han nå vil bryte noen av sine egne moralske retningslinjer.

– Det paradoksale her er at jeg nå skal stå og prate om en kildeinformant. Det har vært et av mine heftigste prinsipper i hele karrieren, at det prater jeg ikke om. Men nå gjør jeg det.

Han trekker frem seg selv om grunnen til at politiets skjermede arbeidsmetoder er blitt et tema.

– Men jeg ønsker ikke å bli husket som en som blåste politiet.

Delvis lukkede dører

Klokken 9.30 torsdag ble presse og publikum informert om de fikk være til stede under Jensens frie forklaring. Det endte med delvis lukkede dører for presse og publikum under Jensens frie forklaring.

Denne gangen skal «alt frem»

Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, sier til Aftenposten at innholdet i forklaringen vil være det samme.

– Han har ikke endret oppfatning av sannheten og virkeligheten, men han har lært av behandlingen i tingretten, sier Jensens forsvarer.

Elden varslet i sitt innledningsforedrag onsdag at «alt skal frem». Jensen har også bedt om et mer offensivt forsvar i ankesaken.

– Vi har fått beskjed om at vi må imøtegå det som kommer og føre egne bevis, sa han.