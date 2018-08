Død person funnet i Gjerdrum

Politiet behandlet saken først som et mistenkelig dødsfall, men operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt sier til NTB at det ikke er noe som tyder på at det har skjedd noe kriminelt.

– Det er en person som er funnet død i en bolig. Det var bekjente av personen som meldte fra til politiet, sier Lorentzen.

Personen skal ifølge politiet ha ligget en stund da politiet kom til stedet søndag. På adressen er det en enebolig med en utleiedel, og det var der den døde ble funnet.

– Vi har en formening om hvem den døde er og arbeider nå med å varsle pårørende, sier operasjonslederen.

Saken oppdateres.