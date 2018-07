Aftenposten får bekreftet dødsfallet fra familien.

Den siste tiden har Staff vært innlagt på Smestadhjemmet i Oslo, der han ble behandlet for Parkinson. Ifølge familien gikk det hurtig på slutten.

– Heldigvis, må jeg vel nesten si, sier et familiemedlem til Aftenposten.

Staff døde søndag ettermiddag. Han var en offentlig person gjennom mange år.

– Norge er blitt veldig mye fattigere

På 90-tallet laget Staff flere TV-programmer for både NRK, TV 2 og TV Norge sammen med Per Ståle Lønning.

– Han kunne fremstå som hardtslående, men han var vel det snilleste mennesket som har levd i Norge, sier Lønning til Aftenposten.

De begynte med debattprogrammet Klart Svar på TV Norge i 1992. På et punkt var det mest sett i landet. Senere gikk de over til TV 2 med debattprogrammet Lønning & Staff.

– Han hadde en veldig utviklet sans for humor. Vi så på noen av programmene vi lagde som humorprogrammer, selv om det egentlig ikke var det, sier Lønning.

Selv om Staff var en omstridt personlighet, tror den tidligere programlederen at han vil bli husket som et godt menneske.

– Han talte der andre tidde, for å si det sånn. Han vil bli savnet, og Norge er blitt veldig mye fattigere når personligheten Tor Erling Staff er borte. Det er jeg veldig overbevist om, sier Lønning.

Beskrives som et varmt menneske

– Han var den siste av de store i sin generasjon, sier Aftenpostens rettskommentator, Inge D. Hanssen.

De to har vært mye i retten sammen gjennom årene. Hanssen beskriver Staff som et varmt menneske som mange vil savne dypt.

– Han var en eksponent for det aktive forsvar, som Alf Nordhus startet. At man ikke godtok alt påtalemyndigheten la frem, og kom med egne vitner, sier Hanssen.

Også advokat Marius Dietrichson har gode minner om Staff.

– Han var en sann forsvarer og et forbilde for oss alle. Han tok alltid de svake og de fordømtes parti. Helt uredd for hvordan offentligheten vurderer innsatsen hans, sier Dietrichson.

– Viktig at vi har advokater som ham

Staff skygget ikke unna kontroversielle saker. Han har forsvart pedofile, pornokonger, drapsmenn, voldtektsmenn og nynazister.

– Det må være riktig å si at han ikke var opptatt av å være politisk korrekt. Det er viktig at vi også har advokater som ham, sier Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

– Han var en markert og uredd advokat. Han tok på seg mange saker for dem som var utstøtt i samfunnet, sier Smith.

Blant de omstridte sakene Staff var forsvarer i, er drapet på Benjamin Hermansen i 2001 og sakene mot Varg Vikernes i 2003. I 2008 var han også forsvarer for «Lommemannen» i en kort periode.

A-Magasinet møtte Staff i 2013. Se video her:

– Jo mer spetakkel, jo bedre

I 2013 møtte Staff A-magasinet. Da fikk han spørsmålet om hvorfor han tok de omstridte sakene.

– Fordi de trenger en forsvarer, svarte Staff.

A-magasinet spurte Staff om han syntes det var gøy å provosere.

– Jeg vil ikke bruke ordet gøy. Men det er ikke fravær av gøy heller. Og det jeg sier, det mener jeg. Det er et gode å få anledning til å stå frem når en har oppfatninger som vekker forargelse, motbør, ja til og med hat. Det har med ytringsfrihet og demokrati å gjøre. Allerede som formann var debatt i avisene ønskelig for meg. Jo mer spetakkel, jo bedre, svarte Staff.

I 2007 hadde Staff en klient som prøvde å ta livet av seg på cellen.

Da sa Staff: «Slik jeg har lært å kjenne min klient, og jeg hver hvor inderlig gjerne han vil ut av dette livet, så beklager jeg at han mislyktes i sitt alvorlige forsøk på å ta sitt eget liv».

Etter den uttalelsen ble han klaget inn til Advokatforeningens etiske utvalg.

Staff ble født i Oslo 22. februar 1933. I 1956 var han formann i Det Norske Studentersamfund. Han ble utdannet cand.jur. i 1958. Fra 1966 til 1970 var han direktør for Den norske Forleggerforening. Han ble høyesterettsadvokat i 1967.

Han var gift i flere år og har to barn fra det ekteskapet. I 2005 gikk han inn i et partnerskap med en mann.