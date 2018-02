Drapssiktet ville ut av varetekt for å få bilen på EU-kontroll

Retten valgte likevel å varetektsfengsle 21-åringen i fire nye uker, skriver Varden.

21-åringen fra Skien motsatte seg forlenget varetekt fordi han mener helsetilbudet i Skien fengsel er dårlig, og fordi en bil han skal selge, må på EU-kontroll.

«Retten har vurdert forsvarers anførsler om at siktede føler at han får noe lite oppfølging av psykiater i fengselet, at han ikke har så stort utbytte av fysioterapien, og at han har en del praktiske ting å ordne, som EU-godkjenning av bil før den skal selges, men finner at dette ikke medfører at fengsling er uforholdsmessig», heter det i kjennelsen.

Natt til 1. nyttårsdag kjørte 21-åringen mot kjøreretningen på E18 og traff en personbil i høy fart.

Den 47 år gammel trebarnsfaren Azad Hamam fra Skien døde på stedet, mens kona og deres fem år gamle datter ble alvorlig skadet. En syvåring og en elleve måneder gammel baby fikk lettere skader.

Bistandsadvokaten til familien reagerer på at han bruker EU-kontroll som argument for løslatelse.

– Det virker ikke som han har forstått noe av alvoret. På bakgrunn av det han har påført denne familien, reagerer jeg på denne begrunnelsen, sier bistandsadvokat Christian Lundin.

21-åringen har fortalt i avhør at han ga full gass, og mener selv han kjørte i over 110 kilometer i timen fordi han visste at han måtte ha høy hastighet for å lykkes med å ta livet av seg.

Politiet mener de skal være ferdig med etterforskningen i saken i løpet av mars.