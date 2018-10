Youtuber Stina Talling fant sin måte å takle hatmeldinger på

Denne saken sto først på trykk i Aftenposten Junior.

Stina begynte å blogge da hun var åtte år gammel. Nå legger hun ut morsomme videoer på Youtube.

Humor-kanalen hennes er blitt veldig populær. Men hun har også fått mange stygge meldinger, som for eksempel:

«Du tror du er noe»

«Du er kjempestygg».

Blir lei seg

Forskere har nylig spurt norske barn om hatmeldinger på nett det siste året. Syv prosent har opplevd dette. I en klasse med 25 elever, betyr det to elever.

Fakta: Hva er en hatmelding? En hatmelding er noe slemt man sier til noen fordi de tilhører en bestemt gruppe. Det kan være blant annet hudfargen din, religionen din eller hvilket kjønn du blir forelsket i. Eksempler kan være: «Du er så homo», «Jævla same». Noen hatmeldinger kan være ulovlige å sende. Kilder: Elisabeth Staksrud, kampanjen Stopp Hatprat, www.hatytringer.no

Barn reagerer veldig ulikt når de får sånne meldinger.

Mange barn blir lei seg. Nesten like mange forteller at de blir sinte. En del barn får lyst til å holde seg unna andre mennesker.

Mange blir triste

I begynnelsen viste Stina meldingene til foreldrene sine og fortalte dem om det. For Stina har det hjulpet å svare dem som sender meldinger. Det gjør hun med å bruke humor, fordi det er hun ekspert på.

– Jeg tenker at jeg har funnet min metode, sier hun. – Jeg pleier å le av det. Det fungerer for meg.

Fakta: Dette bør du gjøre hvis du har fått en stygg melding: Snakk med en voksen du stoler på. Det er ikke sladring. Det er viktig at det ikke blir en hemmelighet du holder for deg selv. Ikke slett meldingen, men få hjelp til å lagre den. Har du ingen voksne du tør å snakke med, så kan du ringe Mental Helses hjelpetelefon: 116 123. Kilder: Elisabeth Staksrud, Kristin Oudmayer

Moren følger med

Moren til Stina går selv inn og leser kommentarene på datterens Youtube-kanal. Det gjør hun for å følge med.

Stina tenker at hatmeldinger handler mer om dem som sender slike meldinger. Det handler ikke om henne.

– Hvis noen sier «Du ser stygg ut i dag», så kan det hende at de selv føler seg uvel med måten de selv ser ut den dagen. Det løfter dem mer opp, sier hun.

Snakk med voksne

De mest vanlige hatmeldingene går på hvordan man ser ut. Eksempler på stygge meldinger som barn kan motta, er:

«Du er så mongo»

«Du er så homo»

«Slut»

«Stygga»

Illustrasjon: Andreas Brekke

Forskerne fant også ut at få barn velger å snakke med en voksen.

Mange er nok redde for at voksne skal si at man ikke lenger får lov til å bruke mobiltelefon eller være på internett, tror forsker Elisabeth Staksrud.

– Tanken på å miste mobilen er verre, sier hun.

– Hvorfor bør man snakke med en voksen?

– Selv om voksne kanskje ikke kan mer om internett, så kan de mer om å løse problemer. Voksne har øvd mer på å ordne opp i ting. Dessuten hjelper det alltid å snakke med noen.

Mobbing

Forskere kaller stygge meldinger på nett for både hatmeldinger og mobbing. Men for noen barn er hatmeldinger og mobbing nesten det samme.

Kristin Oudmayer i UNICEF sier at barn reagerer på samme måte på alle slags stygge meldinger.

– De kan oppleve meldingene like vonde og sårende, sier hun.

Det er viktig å gjøre noe med det dersom man for eksempel blir såret, sint, redd eller lei seg, sier hun.