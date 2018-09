Ikea tilbakekaller lampe – kan falle ned fra taket

– Selv om sannsynligheten for at det vil skje igjen er liten, er risikoen stor nok til at Ikea velger å tilbakekalle den, sier Emilie Knoester, business area manager for belysning i Ikea Sverige.

– Sikkerheten til kundene våre har høyeste prioritet hos Ikea, noe som er grunnen til at vi tilbakekaller det berørte partiet som et forebyggende tiltak, sier hun videre.

Ifølge Ikea er det globalt solgt 251.000 lamper, og det har så langt blitt rapportert om 101 feil. Nå oppfordrer kjeden sine kunder til å kontrollere stemplingen på sine lamper. Kunder bes returnere lamper med sifrene 1625 til 1744.