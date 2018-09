Kripos bistår i etterforskningen etter savnet WikiLeaks-medarbeider sist sett i Bodø

Nederlenderen er meldt savnet etter at han sist ble sett i Bodø 20. august etter at han sjekket ut av et hotell der i 14-tiden. De første meldingene gikk ut på at savnede hadde reist til Svalbard, men etter nærmere undersøkelser ble det klart at han ikke hadde vært der.

– Personell fra Kripos er allerede på plass i Bodø. Det er også etablert kontakt med politiet i Nederland, sier politiadvokat Trond Lakselvhaug i Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Det var Kripos som 29. august mottok en henvendelse fra nederlandsk politi om den savnede mannen. Saken ble deretter overført til lokalt politi som nå altså har bedt om bistand.

Nyhetsbyrået AFP meldte søndag kveld at WikiLeaks på Twitter lørdag skrev at Kamphuis er meldt savnet av venner og kollegaer. Kamphuis beskrives som en kollega av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange, sikkerhetsekspert og forfatter av en bok om informasjonssikkerhet for journalister.

– Politiet jobber nå med å innhente informasjon fra hoteller, alternative reiseruter og teletrafikk, samt at det foretas avhør av personer som kan ha informasjon om savnede. På det nåværende tidspunkt har ikke politiet noen grunn til å tro at det skal ha tilstøtt savnede noe, men holder likevel alle muligheter åpne, sier Lakselvhaug.