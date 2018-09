Mann kastet kniv mot bevæpnet politi i Holmestrand

Like etter midnatt fikk politiet melding om at mannen var inne i en leilighet og oppførte seg truende mot et familiemedlem.

Han skal også ha rasert leiligheten før han forlot stedet og tok seg inn i en nærliggende leilighet.

– I den andre leiligheten ble han observert, og vi valgte å bevæpne oss under pågripelsen. Da har vi ikke bare våpen, men også annet utstyr som vester og skjold, forteller operasjonsleder Christian Gulli i Sørøst politidistrikt til NTB.

Mannen i 30-årene fortsatt likevel sin truende oppførsel og kastet på et tidspunkt en kniv mot politibetjentene. Heldigvis kom ingen til skade.

– Han vil bli anmeldt og siktet for trusler, skadeverk og vold mot politiet, sier Gulli.