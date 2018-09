Mann dømt for å be sønnen drepe

Mannen truet både sønnen og datteren, ifølge dommen fra lagmannsretten. Flest trusler ble sendt til sønnen, og mannen instruerte i disse meldingene sønnen om å drepe søsteren sin, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen mente datteren hadde skadet familiens ære ved å få seg en åtte år eldre kjæreste.

Mannen ble først dømt i Dalane tingrett for mishandling av barna sine. Dommen ble anket, og lagmannsretten frifant ham for dette. I stedet ble han altså dømt for trusler.

Lagmannsretten mener et av forholdene mannen er funnet skyldig i, nærmer seg forsøk på medvirkning til drap, ettersom mannen forsøker å instruere sønnen i å ta livet av søsteren.

Mannens datter er sterkt preget av truslene og lever på hemmelig adresse.