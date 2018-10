– Gutten skulle denne dagen behandles med cellegift satt ved sprøyte både intravenøst (i blodårene) og intratekalt (i hjernens hulrom). Ved en feil ble legemidlene forvekslet slik at feil cellegift ble satt intraketalt. Gutten døde som følge av feilen, slår statsadvokatembetene i Hordaland fast i en pressemelding.

Seksåringen var under behandling for kreft. Både sykehuset, legen og sykepleieren som var involvert i behandlingen har vært under etterforskning. Sykehuset var formelt siktet i saken, mens de to andre var mistenkt.

– Saken mot legen er henlagt på bevisets stilling, idet vi ikke har funnet at legen har handlet grovt uaktsomt. Saken mot sykepleieren er henlagt som intet straffbart forhold bevist, opplyser statsadvokaten.

Vil lese avgjørelsen nøye

Administrerende direktør ved Haukeland universitetssjukehus, Eivind Hansen, sier følgende om avgjørelsen:

– Først av alt vil vi igjen beklage det triste utfallet denne saken fikk. Vi har gjort feil som dessverre fikk alvorlige konsekvenser for pasienten og de pårørende. Det har nå også statsadvokaten konkludert med. Vi tar avgjørelsen på største alvor og er innstilte på å vedta forelegget, men vi må først gå gjennom grunnlaget for konklusjonen, skriver Hansen i en pressemelding.

Hansen at ingen enkeltpersoner blir straffet.

– Dette har vært en svært krevende sak for alle parter og vi vil støtte våre gode medarbeidere videre, skriver Eivind Hansen.

– Det er sykehuset som har fått bot og vi har brukt denne saken til å forbedre rutinene våre. Vi mener vi har lært av feilene og gjennomført mange tiltak som vil hindre at lignende skjer igjen. Vi har også delt erfaringene fra denne saken på tvers i sykehuset. Pasientsikkerhet er løftet enda høyere på agendaen, skriver Hansen.