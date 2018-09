Manusforfatteren trakk seg. Nektet å lage heltefilm om French og Moland.

Forfatteren var opprinnelig hyret inn av produksjonsselskapet Friland til å skrive manus til historien om Tjostolv Moland og Joshua French i Kongo. Men Frobenius sier til Klassekampen at det utviklet seg en konflikt.

– Jeg ønsket ikke å skrive et filmmanus som forteller en heltehistorie, sier han.

– Ikke en historie om uskyldige norske gutter på heisatur

– Det er noe tvilsomt ved hele saken, og det er noe grunnleggende upålitelig ved alle de involverte. Det gjelder domstolene i Kongo, vitnene i saken og de to nordmennene. For meg var det viktig at denne mangelen på pålitelighet også kom til uttrykk i filmmanuset, sier han.

Dette er ikke en historie om uskyldige norske gutter på heisatur, ifølge Frobenius.

Asle Vatn i Friland sier de er uenige i Frobenius' fremstilling.

– For øvrig har vi selvsagt ingen kommentar om innholdet til en film som ennå ikke er ferdig, skriver Vatn i en e-post til Klassekampen.

Filmen, med Tobias Santelmann og Aksel Hennie i hovedrollene, har premiere 26. oktober.