På skogsbilveien opp til Øståsen, mellom Harestua og Brovoll, la snøen seg da Skog- og utmarksforvalter Amund Wøien var på vei ut i marka.

– Det er morsomt at vi kan registrere snø så tidlig, sier Johnny Gangsø i Lunner Almenning.

Det var kollegaen hans som var ute og kjørte på skogsbilveien i halv ni-tiden tirsdag morgen da snøen som var i luften, la seg på bakken i Romeriksåsene.

Dette ligger på andre siden av riksvei 4 og «noen meter østover» for Nordmarka, ifølge Gangsø.

Snø fra november i fjor

– Dette er tidlig, selv om jeg ikke tror snøen blir liggende. For to år siden hadde vi skiløyper fra 3. november og i fjor ble de liggende fra 16. november, forteller Gangsø.

I Oslo-marka lot derimot snøen vente på seg. Men når den først kom, kom det mye.

Bildet til denne saken er tatt på Øståsen, i retning Brovoll, rundt 420 meter over havet. Veien som vises er skiløyper om vinteren.

– Brovoll er for øvrig et særdeles snøsikkert område, sier Gangsø, som gjør det han kan for å legge godt til rette for at skientusiastene kan gå på ski fra Harestua stasjon hele vinteren.

Også Nannestad og Bjerke Løypekjørarlag kunne melde om snøfall tirsdag.

«Første snøfall på Marifjell i dag. Vinteren nærmer seg med stormskritt, men ennå noen uker før vi kan gå på ski til Marifjell.», skrev de på Facebook-posten sin.

Meteorologkonsulent Jan Inge Hansen heller imidlertid litt kaldt vann i blodet til de som nå håpet på en rekordtidlig start på skisesongen.

– Trenger ikke smøre skiene ennå

– De trenger ikke smøre skiene riktig ennå. Den snøen som har kommet nå, blir nok borte, sier Hansen.

For at snøen skal bli liggende, må døgntemperaturen ligge på minussiden, og det skjer vanligvis ikke før i slutten av oktober eller begynnelsen av november, selv i de høyeste delene av Nordmarka.

Brrr, i natt blir det kjølig! Gradestokken er under null i store deler av #SørNorge natt til onsdag. På kysten og i fjordene holder det seg på plussiden. pic.twitter.com/Ik7euElBzQ — Meteorologene (@Meteorologene) October 2, 2018

– Vi er nok forbi den kaldeste natten i denne perioden, sier Hansen.

Selv om en og annen natt skal klare å snike seg under null, meldes det om litt varmere temperaturer i alle fall frem til over helgen. Og når det har regnet fra seg i dag, er det også slutt på nedbøren.

– Men vi er jo i oktober, så vi kan se ett og annet snøfall, selv om jeg ikke ser at det skal komme denne uken, sier Hansen.