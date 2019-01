Over 100 personer blir evakuert på Svalbard på grunn av uvær

– Evakueringen iverksettes torsdag morgen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen hos Sysselmannen på Svalbard til NTB.

Beslutningen ble tatt på et møte med konsulentfirmaet Skred AS og NVE onsdag ettermiddag, og innbyggerne vil ble varslet i løpet av ettermiddagen.

– De 29 boligene ligger i lia under fjellet Sukkertoppen, mens hybelhuset befinner seg i Nybyen. I tillegg evakueres gjestehus 102, sier Carlsen.

Det er uklart hvor mange som befinner seg på vertshuset, men alle vil få beskjed, forsikrer Carlsen.

Ekstreme vindkast

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for Svalbard. Det kan komme ekstremt kraftige vindkast på inntil 45 meter per sekund. Samtidig er det utstedt snøskredvarsel på rødt nivå for Nordenskiøld land på torsdag.

–All ferdsel og opphold i eller i nærheten av skredterreng vil være forbundet med stor fare, advarer nettstedet Varsom.no.

– Unngå og hold svært god avstand til bratt terreng med fersk fokksnø. Vedvarende svake lag kan gi svært store skred, lød oppdateringen onsdag ettermiddag.

Stille før stormen

Allerede tirsdag ble innbyggerne på Svalbard informert om at en evakuering ville bli vurdert.

– Dersom det blir besluttet evakuering, vil vi gi folk beskjed i løpet av onsdag, sa sysselmann Kjerstin Askholt.

Longyearbyen lokalstyre oppfordret folk i Lia og Nybyen til å finne en «evakueringsvenn» og til å forberede seg på en evakueringssituasjon.

– Hvis Nybyen blir evakuert, vil UNIS kontakte studentene i Nybyen og sammen med Samskipnaden sørge for evakuering, heter det på Sysselmannens Facebook-side.

Torsdag klokka 8 iverksettes selve evakueringen.

– Akkurat nå er det stille og rolig her, derfor venter vi til torsdag morgen med selve evakueringen, sier Carlsen.