Avis: Politiet fløy viktig spor fra Brumunddal til Oslo

Ifølge Hamar Arbeiderblad ble funnet gjort noen timer ut i ransakingen av boligen fredag. Det ble satt store ressurser inn på å få analysert sporet raskt, skriver avisen.

Det tar fire timer fra de får inn et blodspor til de kan ha en DNA-profil klar, opplyser Bente Mevåg ved avdeling for rettsmedisinske fag ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten. Hun uttaler seg ikke om denne saken konkret, men svarer på generelt grunnlag.

Etterforskere fra både Kripos og Innlandet politidistrikt satte i gang undersøkelsene inne i boligen i 11-tiden fredag formiddag. Få timer etter at sporet ble fløyet med helikopter til Oslo, ble Janne Jemtlands ektemann pågrepet og siktet for drap.

Funnet førte til at ektemannen ble siktet

Politiet ønsket på pressekonferansen sent fredag kveld ikke å si noe om hva slags funn de har gjort i boligen, annet enn at funnene førte til at ektemannen nå er siktet for drap, til tross for at Janne Jemtland ennå ikke er funnet.

– Bakgrunnen for pågripelsen er tekniske funn som er gjort på eiendommen til Jemtland og ektemannen fredag, opplyste påtaleansvarlig Julie Dalsveen i Innlandet politidistrikt.

Blodsporene som torsdag og lørdag forrige uke ble funnet på to forskjellige steder om lag en mil fra eiendommen i Brennliroa på Veldre, ble også fraktet til Oslo for DNA-analyse. De bekreftet at blodet stammet fra den savnede tobarnsmoren.

Erkjenner ikke forsettlig drap

Ektemannen er siktet for drap etter straffelovens paragraf 275 og vil mandag bli fremstilt for varetektsfengsling i Hedmarken tingrett.

– Han erkjenner ikke forsettlig drap, sa hans forsvarer, advokat Ida Andenæs, til Aftenposten natt til lørdag.