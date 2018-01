Ap snur om lærerkrav – lærerne jubler

I 2015 vedtok politikerne minstekrav om 30 studiepoeng for dem som underviste i de aktuelle kravene i barneskolen, og 60 studiepoeng i ungdomsskolen. Kravet gjaldt alle lærere, uansett når de ble utdannet og hvor lang erfaring de hadde.

Tilsammen berører det 33.000 lærere, ifølge Utdanningsforbundet.

Var for

For tre år siden stemte Arbeiderpartiet sammen med regjeringen, men nå har partiet snudd, skriver Stavanger Aftenblad. Partiet mener kravet var dårlig politikk for et arbeiderparti:

– Det rimer dårlig med Aps tradisjoner om at folk som har vært i arbeid i mange år, plutselig ikke er gode nok, at erfaring ikke skal telle, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg.

Kjempet lenge

– Nå kommer gledestårene! Dette har vi jobbet hardt og lenge for. Jeg har sjelden opplevd en sak som har skapt så sterke følelser i lærerstanden, sier leder Gunn Reidun Tednes-Aaserød i Utdanningsforbundet i Rogaland når hun får høre at Ap snur.

Også lederen i LO-forbundet Skolenes landsforbund mottar nyheten med glede.

– Endelig har Ap snudd. Det er viktig for alle lærerne som ble rammet av vedtaket. Det er viktig for elevene og det er viktig for omdømmet til lærerne i skolen. Vi har sammen med LO kjempet mot avskiltingen av norske lærere fra første stund. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet endelig tar til fornuft, sier forbundsleder Anne Finborud i en pressemelding.