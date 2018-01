Nortura skal kvitte seg med 300 ansatte

– Sammenlignet med ambisjonene for selskapet ser vi en svekkelse i resultatet. Inntjeningen i andre halvår i fjor er i utakt med de ambisjonene vi har. Nå har vi et behov for å sette i gang tiltak for å rette kursen oppover i et høyt tempo, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg til Dagens Næringsliv.

I en børsmelding viser ledelsen til en rekke faktorer som spiller inn på det overraskende svake fjorårsresultatet. Overgangen til ny distribusjonsløsning har vært krevende, salget har vært noe lavere enn ventet mot slutten av året, og det har vært utfordringer med overproduksjon av flere dyreslag. I sum fører dette til at driftsresultat for 2017 blir svakere enn det man «med rimelig grunn kunne forvente».

Over hele landet

I tillegg til at bøndene må belage seg på dårligere betalt for leveransene, vil 300 stillinger forsvinne i løpet av den kommende treårsperioden.

– Over et treårsprogram kuttes antall ansatte i selskapet med i underkant av 300. Omstillingsprogrammet berører så mange av våre ansatte at vi hadde et behov for å gå ut og varsle om det svekkede resultatet for å ha et moment som viser at det er nødvendig med omstilling, sier Kolberg.

Ansatte over hele landet blir rammet av nedbemanningen som skjer i både administrative stillinger og støttestillinger for å utføre selskapets kjernevirksomhet.

Tonnevis av kjøtt på lager

Ifølge Nationen er det for tiden overproduksjon av de fleste kjøttslag og av egg. Nortura er såkalt markedsregulator og har opplyst at det ved nyttår var store mengder kjøtt på reguleringslager. Ifølge selskapet dreier det seg om 2.857 tonn kjøtt fra sauer og lam, 984 tonn svinekjøtt og 718 tonn storfekjøtt.

Prognosen viser en overproduksjon på ytterligere 1.200 tonn kjøtt fra sauer og lam i 2018, og 1.700 tonn svinekjøtt og 600 tonn egg.

Nortura er landets største produsent av kjøtt- og eggprodukter og hadde i 2016 en omsetning på om lag 22,2 milliarder kroner. Selskapet har 5 300 medarbeidere i 30 kommuner over hele landet. Konsernet er organisert som et samvirke eid av 19.000 aktive norske bønder.

Selskapet legger fram årsregnskapet 15. februar.