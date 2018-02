Kvinne meldte seg til politiet om tre år gammelt drap

Politiet var kjent med dødsfallet allerede i 2015, og det ble da åpnet undersøkelsessak fordi dødsfallet ble betegnet som mistenkelig, skriver NRK.

– Det er nytt at det er åpnet etterforskning for drap. Undersøkelsene som ble gjort den gang medførte nok at politiet ikke fant grunnlag for å iverksette videre etterforskning, sier politiadvokat Karin Skedsmo Danevad i Øst politidistrikt.

Advokat John Arild Aasen er oppnevnt som kvinnens forsvarer.

Kontaktet politiet i januar

Den nå siktede kvinnen kontaktet selv politiet i slutten av januar og forklarte at hun hadde drept mannen. Hun har forklart seg om motivet, men politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på hennes forklaring av hensyn til etterforskningen.

Kvinnen ble fengslet i slutten av januar på grunn av fare for bevisforspillelse.

Vil avhøre vitner

– Det er knyttet til hva hun har forklart politiet og etterforskningen vi skal gjøre videre. Vi ønsker å snakke med vitner uten at hun har mulighet til å påvirke dem, sier Danevad.

Det skal ha vært en relasjon mellom kvinnen og den drepte mannen, men hverken politiet eller forsvarer Aasen ønsker å gå nærmere inn på relasjonen, skriver NRK.