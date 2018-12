Tingrettens kjennelse kom onsdag, en drøy uke etter påtalemyndighetens beslutning om å utvide siktelsen mot kvinnen, skriver ABC Nyheter.

Den 31-årige fembarnsmoren, som har somalisk bakgrunn, har sittet i varetekt i ett år. Hun risikerer å bli tiltalt for deltagelse i terrorgruppen IS. Rettssaken er berammet til å starte 14. januar, og det er satt av to uker.

Kvinnen er kjæreste med en dømt britisk-somalisk ytterliggående islamist, som skal ha planlagt terror mot den britiske «dronningen, jøder og fans av fotballklubben Tottenham». Myndighetene fant imidlertid ingen bevis for konkrete terrorplaner, men avdekket at mannen hadde planer om å reise til Syria og slutte seg til IS.

Mannen ble pågrepet på Stansted flyplass på vei til det krigsherjede landet i Midtøsten. Før avreise sendte han meldingen ««Du vet at jeg elsker deg, ikke bli opprørt hvis guds fiender er på flyplassen og venter på oss» til sin norske kjæreste.

I april i år ble han dømt til 8 år bak murene i Storbritannia.