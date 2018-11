Lavtrykket fra vest vil gi store mengder nedbør i Sør-Norge og på Østlandet torsdag. Sludd, regn og kulde kan føre til vanskelige forhold torsdag morgen.

– Det kan fort bli kaos i trafikken. Selv om det kommer regn kan det fortsatt fryse på, sier vakthavende meteorolog Lillian Bergheim i Storm Geo.

Etter en periode med fint og kaldt vintervær, vil værsituasjonen snu.

– Det er litt vanskelig når det har vært kaldt så lenge og det kommer nedbør. Nedbøren vil nok komme inn over Oslo-området natt til torsdag og morgenen, sier Bergheim.

Onsdag nærmer et lavtrykk seg fra vest. Det gir mye nedbør i #SørNorge torsdag og fredag, kanskje først som snø, men etter hvert som regn. Aller mest regn blir det på Sørlandet. pic.twitter.com/AxK6EQU27I — Meteorologene (@Meteorologene) November 26, 2018

– Langs kysten vil det nok starte som sludd og regn, men gradvis gå over til regn. For Oslo sin del så vil det starte som sludd og snø og gå over til regn torsdag. Hva slags nedbør det blir fredag, er avhengig av vindretningen.

Storm melder på sine nettsider om unormalt mye nedbør på torsdagen.

Nå kommer mildværet! Høytrykket over #SørNorge svekker seg onsdag. Lavtrykkene i vest tar over og transporterer milde, fuktige luftmasser fra sør opp over vårt langstrakte land. Det gir plussgrader og en del regn 💦 pic.twitter.com/YjdeKk41Wd — Meteorologene (@Meteorologene) November 26, 2018

I helgen var skisesongen i gang i Oppegård, 400 meter med skispor var nok.

Olav Olsen

Meteorolog: – 60 til 80 mm med nedbør

– I løpet av onsdag vil høytrykket som har preget landet trekke østover. Det gir plass til lavtrykksaktivitet, så utover onsdag vil vinden øke i Nordsjøen og på kysten av Vest- og Sørlandet, sier vakthavende meteorolog Gunnar Livik ved Meteorologisk institutt.

Stein J. Bjørge

Natt til torsdag vil nedbørfrontene trekke inn over Sør-Norge. Hva slags nedbør det blir, er vanskelig å si.

– Det kan hende det kommer snø lokalt i indre strøk på Vestlandet, men det vil nok gå over til regn. På Østlandet kan det komme som snø natt til torsdag og tidlig om morgenen, men også her vil det gå over til regn.

Livik sier det er Agder-fylkene og Telemark som vil få de største mengdene av nedbør torsdag og fredag.

– Det er ganske mild luft som kommer og temperaturene vil stige. Lokalt vil det kunne komme 60 til 88 mm med nedbør i løpet av 36 timer, så det er snakk om ganske store mengder som vil treffe Sør-Norge og deler av Østlandet, sier han.