Bakeri får kraftig kritikk etter arbeidsulykke

Rapporten etter ulykken ved Goman Rognaldsen i Lindås nord for Bergen er ikke nådig: Grove mangler i virksomhetens internkontroll og intern aksept for ulovlig og uforsvarlig praksis er årsaken til at det gikk galt 28. september, skriver Avisa Nordhordland.

En 49 år gammel kvinne som hadde jobbet i bedriften i syv år, mistet den ene underarmen og fikk store skader i fingrene på den andre da hun kom i klem i en maskin. «Maskinen er utstyrt med nødstopp og hovedstrømsbryter, men disse var ikke innenfor tilskadekomnes rekkevidde da hun ble klemt fast.», skriver Arbeidstilsynet. Tilsynet stiller seg blant annet tvilende til hva slags opplæring de ansatte har fått.

Bedriften har frist til 21. desember med å melde fra dersom de er uenige med det som kommer frem i tilsynets rapport.

Tre uker etter ulykken kom Mattilsynet på uanmeldt besøk og stengte bakeriet på dagen. De fant flere graverende forhold, noen direkte helseskadelige, skriver avisen. Etter å ha satt inn strakstiltak fikk bakeriet lov til å åpne igjen, men hovedeier Coop valgte å stenge.

Avisen har ikke fått noen kommentar fra bakeriet om kritikken fra Arbeidstilsynet.