(Fædrelandsvennen:) I alt seks personer var involvert i møteulykken mellom en ambulanse under utrykning og en personbil.

– Det var to personer i personbilen. Passasjeren er kjørt til sykehus med smerter i rygg, nakke og ben. Denne betegnes som alvorlig skadet. I ambulansen var det fire personer – tre helsearbeidere og en pasient. De blir beskrevet som lettere eller ikke skadet, men er kjørt til sykehus, opplyser operasjonsleder Linn Andresen ved Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Ambulansen har kjørt videre til Arendal sykehus med pasienten.

Det var litt etter klokken 18 det ble meldt om kollisjon mellom to biler på E18 ved Haslestad i Arendal.

Operasjonslederen sier at årsaken til ulykken er ukjent.

110-sentralen opplyser at ulykken har skjedd en kilometer øst for Haslestad. Klokka 19.15 er E 18 åpnet for trafikk igjen:

– Veien er åpen og trafikken går i begge felt. Politiet har gjort undersøkelser på stedet og oppretter sak. Det er ikke tatt beslag i førerkort fra noen av partene, melder operasjonsleder Andresen.

Etter ulykken dirigerte politiet trafikken manuelt på stedet. Ett felt var åpent, og ifølge Vegtrafikksentralen var det en periode redusert fremkommelighet og kø på stedet.