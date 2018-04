NRK: Frifinner dagmamma i Martine-saken

Det skriver NRK.

Aktor i saken la ned påstand om syv og et halvt år i Ringerike tingrett, for dagmammaen til Martine.

Ifølge aktor, Marit Formo, mistet dagmammaen kontroll over seg selv og ristet den 13 måneder gamle jenta mot et hardt underlag.

Dette har ikke Ringerike tingrett funnet grunnlag for. Kvinnen er derfor frifunnet.

– Vi har mottatt dommen og dette er ikke i samsvar med påtalemyndighetens syn i saken. Vi vil nå gå igjennom dommen og lese tingrettes begrunnelse nøye, og vi vil også vurdere om saken skal ankes slik at saken får en ny behandling i rettssystemet, sier statsadvokat Marit Formo til NRK.

Gjenopptatt i 2015

Over 11 år etter 13 måneder gamle Martine døde av hodeskader, måtte dagmammaen hennes møte i retten tiltalt for vold.

Mandag 4. september 2006 ble Martine levert hos dagmammaen sin. Litt senere samme dag ringte dagmammaen til den 13 måneder gamle jentas mor, og fortalte at jenta var blitt dårlig og at hun måtte komme.

Da moren så datteren sin, var hun så dårlig at ambulanse ble tilkalt. Barnet ble kjørt med ambulanse til Ringerike sykehus. Tilstanden var så dårlig at den lille jenta ble brakt videre til Rikshospitalet samme dag. Skadene var så store at barnet døde fire dager senere.

Dagmammaen ble siktet for å ha brukt vold mot jenta, men saken ble henlagt fordi sakkyndige ikke var sikre på når skadene hadde oppstått.

Februar 2015 ba Stine Sofies stiftelse om ny etterforskning av saken, og politiet på Hønefoss og den nyopprettet cold case-gruppen hos Kripos begynte etterforskning og innhentet nye sakkyndige uttalelser.

På bakgrunn av nye medisinske metoder mente politiet å kunne stadfeste når jenta fikk skadene. Dette dannet grunnlaget for tiltalen mot dagmammaen.

Åtte sakkyndige

Kvinnen ble også tiltalt for vold mot sine egne barn. Den tidligere dagmammaen har nektet straffskyld i retten.

– Min klient har fra første stund og hele tiden fastholdt at hun ikke har brukt vold eller gjort noe galt mot Martine. Hun nekter derfor straffskyld. Hun nekter også for å ha utøvd vold mot sine egne barn, sa kvinnens forsvarer Thomas Randby til Aftenposten i februar.

Ringerike tingrett hadde avsatt 17 rettsdager til saken. Over 60 vitner ble innkalt, blant dem åtte sakkyndige.

Det ble også avspilt flere tilrettelagte avhør i forbindelse med tiltalepunktet om vold mot egne barn.