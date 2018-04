Flere utbrudd av norovirus i helsevesenet

Avdelingsdirektør Hanne-Merete Eriksen i avdelingen for resistens- og infeksjonsforebygging i Folkehelseinstituttet sier til Sykepleien at det er viktig at helsepersonell er på vakt.

Noroviruset ga mange påsketurister magesjau i påsken. Det ble konstatert smitte både på turistforeningshytter og hotellanlegg. I fjor ble det meldt om 49 utbrudd av norovirus på sykehjem og 8 på sykehus, med i alt 819 syke.

Så langt i år er det meldt 518 syke til instituttet, med 29 utbrudd av norovirus på sykehjem og 10 på sykehus.

– Norovirus rammer både pleiere og pasienter og får helt klart konsekvenser. For de aller fleste som rammes, innebærer det akutt innsettende kvalme, oppkast og diaré, som varer fra en til tre dager. Men i noen sjeldne tilfeller kan det også medføre mer alvorlige konsekvenser, sier Eriksen.

Viruset er vanlig på denne årstiden. Noen ganger kommer utbruddene tidligere, andre ganger senere.

– Utbrudd av norovirus i påsken er ikke spesielt, sier Eriksen.