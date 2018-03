Det går en evig diskusjon i Norge om det er flere fordeler enn ulemper ved samarbeid om vei mellom private og det offentlige, det som kalles OPS.

Dagens regjeringspartier er tilhengere, og for første gang på ti år er en slik kontrakt inngått for en veistrekning i Norge.

Når 16 km med firefelts vei og 9 km med tofelts i november 2020 står klar, fra Løten til Elverum, skal det ifølge Statens vegvesen gå vesentlig raskere og være vesentlig tryggere å krysse over fra E6 sør for Hamar og over Rv3 gjennom Østerdalen.

Tusenvis tar daglig av fra E6 ved Kolemoen sør for Hamar, følger Rv3 forbi Løten og til Elverum, for så å kjøre Østerdalen i retning Trondheim.

– Denne mellomstrekningen er en ulykkesbelastet strekning. Vi regner med en reduksjon i ulykker på 90 prosent når veien står klar, sier prosjektleder Taale Stensby.

Den røde pilen markerer Ånestad. Det er Rv25 videre fra Hamar mot Elverum (Rv3) som nå blir firefelts- og tofelts vei med midtrekkverk.

Derfor ligger prisen på hele 5,5 milliarder

Det er Veivesenet som i en pressemelding skriver at dette er den største veikontrakten som er inngått i Norge.

– Det finnes større kontrakter for flere veistrekninger som knyttes sammen i ett prosjekt, men dette er den største kontrakten for en enkeltstrekning, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen til Aftenposten.

Han var samferdselsminister for Ap i en periode da partiet var skeptisk til OPS.

– Men OPS er et redskap jeg svært gjerne vil ha tilgjengelig, sier Moe Gustavsen.

– Hvordan kan en veistrekning på 25 km, som attpå skal følge dagens trasé, koste så mange milliarder kroner?

– Det blir firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t, og tofelts for 90 km/t. I dag gjelder 60–70 km/t. Men summen gjelder både veibygging, drift og vedlikehold frem til 2040, sier prosjektleder Taale Stensby.

– Hvor mye koster selve veien?

– Det ønsker vi ikke å fortelle, men Skanska får utbetalt 2,4 mrd. når veien åpnes. Resten betales ut som årlige vederlag, sier han.

Tor Livius Midtbø, Samferdselsdepartementet

Utenlandsk entreprenør tapte igjen

Igjen tapte en utenlandsk storentreprenør kampen om et større norsk veiprosjekt. Spanske Acciona, som deltar i byggingen av Follotunnelen mellom Oslo og Ski, var én av tre finalister. Men i likhet med prosjekter de har konkurrert om i regi av regjeringens veiselskap Nye Veier, tapte de.

– Acciona ble avvist fordi de tok forbehold på ett punkt, nemlig det å akseptere at vi underveis skal kunne gjøre endringer og tillegg som tilsvarer 25 prosent i byggekontrakten, sier Stensby.

FOR EGENMEKTIGE: – Vi har hatt en egenmektig og «vi vet best-kultur», erkjente veidirektør Terje Moe Gustavsen overfor Aftenposten. Nå tar han flere av de samme grepene som Nye Veier.

Har kuttet prisen med 20 prosent

Terje Moe Gustavsen skryter av samarbeidet med finalistene.

– Vi har sammen knadd prosjektet i møter over et halvt år. Fordelen med denne prosessen er at entreprenørene kan påvirke både løsninger og risikoprofil i prosjektet. Dermed kan de prise seg lavere, sier Moe Gustavsen.

Han sier at 5,5 mrd. kroner er 1,5 mrd. kroner enn overslaget som ble lagt frem for Stortinget i desember 2016.