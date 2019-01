Det bekrefter Borgarting lagmannsrett overfor NTB torsdag kveld. Juryen fortsetter dermed sitt arbeid fredag.

I ankesaken mot Jensen, som er norgeshistoriens siste rettssak med en jury, skal juryen svare på i alt to hovedspørsmål og to tilleggsspørsmål. Dersom juryen finner Jensen ikke skyldig, kan det få konsekvenser for hans medtiltalte Gjermund Cappelen, som har anket straffutmålingen. I tingretten fikk Cappelen, som er dømt for innførsel av over 16 tonn hasj, seks år.

Etter en maratonrunde på fem måneder i retten trakk juryen i ankesaken mot den narkotika- og korrupsjonstiltalte tidligere politimannen Eirik Jensen seg tilbake for rådslagning ved 13-tiden onsdag.

Graden av tvil vil avgjøre hvor lang tid juryen i Eirik Jensen-saken vil bruke på å svare ja eller nei på om ekspolitimannen er skyldig, mener forsker og tidligere lagdommer Lars-Jonas Nygard.

– Jeg vil nok tro at der det blir en langvarig rådslagning, blir svaret nei. Dersom juryen er for å svare ja på skyldspørsmålet, kan de komme ut raskere, sier Nygard til NTB.

Han tror juryen vil komme med sin kjennelse etter lunsj på fredag og viser til at saker med mange enkeltavgjørelser sjelden tar mer en tre-fire dager.