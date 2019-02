Politiet kan fortsatt ikke si om det har vært ny kontakt med motparten i Hagen-bortføringen

– Av hensyn til de pågående prosessene kan vi heller ikke i dag kommentere om det har vært noen kontakt med motparten etter pressekonferansen tidligere i uken. For å unngå innblanding fra utenforstående i den videre kommunikasjonen, kan vi ikke kommentere nærmere kontakten som har vært, eller gi flere detaljer om den, gjentar politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

På en pressekonferanse 24. januar ba Hagen-familiens bistandsadvokat Svein Holden de antatte kidnapperne om å finne en annen måte å kommunisere på enn på den krypterte meldingstjenesten som opprinnelig ble benyttet, og som hadde svært begrenset mulighet for kommunikasjon.

Mandag denne uken opplyste politiet at det har vært ny kontakt på en plattform som er bedre egnet for kommunikasjon enn den forrige. Her kom de antatte kidnapperne med et forslag til hvordan de kan sende et livsbevis, slik familien gjennom bistandsadvokat Holden gjentatte ganger har bedt om.

– Dersom familien mottar livsbevis, som motparten har skissert i sin nylige henvendelse til oss, så vil familien arbeide for å få Anne-Elisabeth trygt og raskt hjem, sa Holden samme dag.

Det har ikke vært livstegn fra 68-åringen siden hun forsvant fra hjemmet sitt på Fjellhamar 31. oktober.