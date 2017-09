To yngre familemedlemmer som også er siktet for medvirkning til drapsforsøk er overført til barnevernet da de er mindreårige.

– Vi jobber med å få et tydeligere bilde av hva som har hendt, derfor ønsker vi bistand fra publikum, sier politioverbetjent Rikke Hallgren ved Øst politidistrikt.

I går foretok politiet en rekke avhør, både av siktede, fornærmede og vitner, i tillegg til tekniske undersøkelser.

– Vi ønsker å komme i kontakt med folk som har sett selve hendelsen, og som kan kaste lys over hendelsesforløpet. Åstedet er Flåtestadveien 8 – 10 i tidsrommet kl. 18.30 – 19.00 tirsdag kveld, sier Hallgren.

Follo tingrett vil fra klokken 11 behandle politiets begjæringer om å fengsle fire familiemedlemmer.

Utenfor livsfare

Kvinnen ble stukket med kniv, og ble brakt til sykehus av en tilfeldig forbipasserende, skriver VG.

Offeret skal ha flyttet ut fra familiehjemmet tidligere i år, får Aftenposten opplyst av kilder som kjenner familien.

Ifølge avisen etterforsker politiet saken som et forsøk på æresdrap – og at de pågrepne familiemedlemmene dermed mener at kvinnen skal ha krenket familiens ære.

I tillegg til foreldrene er flere av kvinnens brødre siktet i saken.

Faren i fire timer langt avhør

Farens forsvarer, advokat Harald Jahren sier til VG at hans klient onsdag kveld satt i et fire timer langt avhør med politiet. Avhørene vil fortsette torsdag.

Politiet vil torsdag fremstille flere av de pågrepne for retten, med begjæring om varetektsfengsling.

Morens forsvarer, advokat Espen Kolding, sier til VG at hans klient ikke erkjenner straffskyld etter den alvorlige siktelsen.

Politiet fikk ved 19-tiden tirsdag melding om en voldshendelse i Oppegård, der en 18 år gammel kvinne ble brakt til sykehus.

En nabo i boligblokken der familien bor forteller at det var fem politipatruljer på stedet og at to politihunder ble brukt til å lete etter spor.

– Vi har fått opplyst at kvinnen er utenfor livsfare, og hennes skader er nå beskrevet som moderate. Vi har pågrepet seks personer, og alle er i familie med fornærmede. Samtlige er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk, sier politioverbetjent Rikke Hallgren.

Åstedet er en boligblokk på Flåtestad i Oppegård.

Barn og voksne siktet

De pågrepne er i alderen fra mindreårige til godt voksne og av begge kjønn.

– Siden alle er av utenlandsk opprinnelse, er det behov for tolk under avhørene. Alle har fått tilbud om forsvarer, men vi har ennå ikke oversikt over hvem dette blir, sier Hallgren.

POLITIET

De første familiemedlemmene ble pågrepet tirsdag kveld, de siste onsdag morgen:

– Vi er fortsatt veldig tidlig i etterforskningen og ønsker foreløpig ikke å gå ut med mer informasjon. Det er mye vi kartlegger, kriminalteknikere er på stedet og gjør undersøkelser, og vi er i full gang med informasjonsinnhenting, sa Hallgren til NTB onsdag ettermiddag.

Både den fornærmede og de siktede er av utenlandsk opprinnelse. Ettersom noen av de siktede familiemedlemmene til kvinnen er mindreårige, er barnevernet er koblet inn, opplyser Hallgren til NRK.

Politioverbetjenten vil ikke si noe om motivet bak volden, men ifølge VG er en av politiets teorier at det er snakk om et forsøk på æresdrap.

Politiet har tatt beslag i en rekke datamaskiner og telefoner som et ledd i etterforskningen.

Åstedsgranskere fra Øst politidistrikt har jobbet i familiens hjem siden tirsdag kveld.

Kriseteamet i Oppegård kommune er varslet.