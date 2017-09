To mindreårige familemedlemmer, som også er siktet, er overført til barnevernet.

Fengslingsmøtet i Follo tingrett ble holdt bak lukkede dører, og alle de fire som ble fremstilt i retten, motsatte seg fengsling.

– Det har vært en konflikt mellom den 18 år gamle jenta og resten av familien. Derfor er det naturlig å etterforske om dette dreier seg om æresrelatert vold, sier politioverbetjent Rikke Hallgren ved Øst politidistrikt.

Kvinnen ble påført stikkskader, og er utenfor livsfare.

– Vi har hatt samtaler med henne, men det er kun innledende samtaler. Hun er operert, og vi tar først og fremst hensyn til helsa hennes. Så snart hun er i stand til å la seg avhøre, vil vi gjøre det, sier Hallgren.

VG meldte torsdag at kvinnen har politibeskyttelse på sykehuset.

– Vi tar vare på henne nå, på best mulige måte, og da gjør vi det som er nødvendig for å ivareta hennes sikkerhet, sier Hallgren til NTB.

Politiet ønsker nå flere tips fra publikum, for å få et klarere bilde av hva som skjedde tirsdag kveld.

– Vi ønsker å komme i kontakt med folk som har sett selve hendelsen, og som kan kaste lys over hendelsesforløpet, sier Hallgren.

Politiet har foretatt en rekke avhør, både av siktede, fornærmede og vitner, i tillegg til tekniske undersøkelser.

Utenfor livsfare

Kvinnen ble stukket med kniv, og ble brakt til sykehus av en tilfeldig forbipasserende, skriver VG.

Offeret skal ha flyttet ut fra familiehjemmet tidligere i år, får Aftenposten opplyst av kilder som kjenner familien.

Ifølge avisen etterforsker politiet saken som et forsøk på æresdrap – og at de pågrepne familiemedlemmene dermed mener at kvinnen skal ha krenket familiens ære.

I tillegg til foreldrene er flere av kvinnens søsken siktet i saken. En bror på 18 og en søster på 21 år ble fengslet, mens to yngre søsken på 15 og 16 år er tatt hånd om av barnevernet.

Faren i fire timer langt avhør

Farens forsvarer, advokat Harald Jahren sier til VG at hans klient onsdag kveld satt i et fire timer langt avhør med politiet. Avhørene fortsatte torsdag.

Morens forsvarer, advokat Espen Kolding, sier til VG at hans klient ikke erkjenner straffskyld etter den alvorlige siktelsen.

Politiet fikk ved 19-tiden tirsdag melding om en voldshendelse i Oppegård, der en 18 år gammel kvinne ble brakt til sykehus.

En nabo i boligblokken der familien bor forteller at det var fem politipatruljer på stedet og at to politihunder ble brukt til å lete etter spor.

Åstedet er en boligblokk på Flåtestad i Oppegård.

Behov for tolk

– Siden alle er av utenlandsk opprinnelse, er det behov for tolk under avhørene, sier Hallgren.

POLITIET

Politiet har tatt beslag i en rekke datamaskiner og telefoner som et ledd i etterforskningen.

Kriseteamet i Oppegård kommune ble koblet inn etter den dramatiske hendelsen.