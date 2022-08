Freya tilbake på Kadettangen - politiet vurderer å stenge stedet

Politiet truer med å sperre av Kadettangen badeplass dersom folk ikke holder seg unna hvalrossen Freya. - Vi må krysse fingrene for at dere klarer å passe på dere selv, barna deres og sørge for at ingen blir bitt, uttalte en politikvinne på stedet.

5. aug. 2022 16:24 Sist oppdatert 14 minutter siden

Aftenpostens journalist er på stedet og har observert Freya flere ganger. Hun dukket opp og ned av vannet i nærheten av stupetårnet. Den siste gangen kom hvalrossen opp med en snorkel i munnen.

NRK skriver at flere badet og måtte svømme for livet da Freya dukket opp igjen.

Politiet har sperret stupetårnet og jager folk vekk. To vektere er på stedet i tillegg til to politipatruljer. De vurderer også å sperre av hele Kadettangen.

Politiet var tydelig til folk på stedet at dersom de ikke holdt seg unna hvalrossen, så kunne det ende med at de stengte av hele Kadettangen.

– Det er konsekvensen hvis dere fortsetter å komme nær denne hvalrossen. Vi ønsker ikke det, og dere ønsker ikke det. Vi må krysse fingrene for at dere klarer å passe på dere selv, på barna deres og sørge for at ingen blir bitt, uttalte en politikvinne på stedet i 16-tiden.

På Twitter skriver politiet at Havnesjefen er orientert, og at det er hengt opp flere plakater med advarsler i området. I tillegg er det flere vektere på stedet.

Hvalrossen Freya har de siste dagene oppholdt seg i Bærum. Torsdag formiddag ble politiet tilkalt da hun jaget en person som badet. Den oppførte seg litt sint og hveste, kunne Oslo politidistrikt opplyse på Twitter.