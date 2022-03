Knusende kritikk av myndighetenes klimahåndtering: - Dette kan gå ut over folks sikkerhet

Nesten 200.000 bygninger i Norge er utsatt for flom og skred, og myndighetene har ikke gjort nok for å sikre dem. De har heller ikke oversikt over hvilke områder som blir mer utsatt, ifølge knusende rapport.

Slik så det ut da et jordras gikk mellom husene i Vassenden i Jølster i 2019. Nå slår Riksrevisjonen fast at vi har gjort for lite å sikre oss mot klimaendringer og er for dårlig forberedt på det som kommer.

3. mars 2022 14:58 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag kom FNs klimapanel med en klar melding:

Klimaendringene rammer hardere og raskere enn vi tidligere har forutsett. Og vi må gjøre mye mer, med en gang, for å begrense skadene av et varmere og villere klima.

Tre dager etter får norske myndigheter en nesten like kraftig advarsel:

Det er gjort alt for lite for å sikre boliger, veier og infrastruktur mot flom og skred som vil følge av klimaendringene.

Vi mangler også oversikt over hvor det kan bli mer flom og skred i årene fremover.

Dette slår Riksrevisjonen fast i en ny undersøkelse.

– Dette er alvorlig, og kan gå ut over folks sikkerhet, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– Konsekvensene kan bli at vi ikke vet hvilke bygninger som må sikres, og at det bygges nye boliger i utsatte områder hvor det kan bli økt fare for flom og skred, legger han til.

Riksrevisjonen retter alvorlig kritikk mot myndighetene på disse to punktene.

Det betyr at de mener det er snakk om forhold som kan ha betydelige konsekvenser for samfunnet og befolkningen, og er det nest høyeste kritikknivået de har i verktøykassen.

At vi må tilpasse oss klimaendringer, er ikke nytt. Allerede i 2013 kom regjeringen med en stortingsmelding om hvordan Norge skulle møte konsekvensene av et endret klima.

– Dette er dessverre bare i begrenset grad fulgt opp, sier Schjøtt-Pedersen.

Fakta Slik konkluderer rapporten: Antallet bygninger innenfor kartlagte fareområder vil øke som følge av klimaendringene.

Myndighetene mangler nødvendig oversikt over fare for naturhendelser i et fremtidig klima.

Sikring av eksisterende bebyggelse for fremtidige klimaendringer blir ikke tilstrekkelig ivaretatt.

Samferdselsdepartementet mangler oversikt over den fremtidige transportinfrastukturens sårbarhet overfor klimaendringer.

Sentrale departementer har ikke godt nok informasjonsgrunnlag for å vurdere status for klimatilpasningen i Norge.

Samordningen av arbeidet med klimatilpasning mellom nasjonale myndigheter er svak. Vis mer

Prislapp: 85 milliarder

I dag ligger rundt 191.000 bygninger innenfor områder man vet er utsatt for flom, skred, kvikkleireskred og stormflo.

De aller fleste av disse er oppført før krav om klimatilpasning ble innført i byggforskriften i 2010.

Rappporten konkluderer med at sikringen av denne bebyggelsen for fremtidige klimaendringer ikke blir godt nok ivaretatt.

En årsak til dette, er trolig at prislappen er høy: I fjor anslo NVE at det vil koste 85 milliarder kroner å sikre utsatte bygninger etter dagens krav.

Støtteordninger som sovepute

Kommunene har det lovpålagte ansvaret for både tilpasninger til klimaendringer, innbyggernes sikkerhet og å treffe forholdsregler mot naturskader.

Men Riksrevisjonens undersøkelser viser at flere av kommunene er usikre på hvor stort ansvar de egentlig har for dette. Og at de sliter med å sette i gang tiltak for å sikre utsatte bygg.

Flere kommuner peker på at slike tiltak er dyre. De kan søke støtte hos NVE, men over halvparten av slike søknader avslås fordi det søkes om langt større summer enn NVE har budsjett til.

Når skaden først oppstår, er det flere ulike støtteordninger som dekker utgiftene til dem som er rammet. Riksrevisjonen mener det gir kommunene mindre insentiv til å sette i gang forebyggende tiltak.

Hendelser som denne flommen, her i Utvik fra 2017, vil komme hyppigere og ramme flere områder i fremtiden

Mangler oversikt

Riksrevisjonen mener vi er for dårlig forberedt på økningen av flom og skred som vil følge med et varmere klima og mer ekstremt vær.

De fleste kommunene vurderer sårbarheten for naturskade i sine risiko- og sårbarhetsanalyser.

Men under halvparten av kommunene sier de har vurdert faren for naturhendelser og sårbarheten til bebyggelse og infrastruktur på lengre sikt enn tolv år.

Det betyr at kommunene ikke vet hvilke bygninger som i fremtiden vil måtte sikres. Eller hvor trygge områder de planlegger å bygge ut, er i fremtiden.

Heller ikke statlige myndigheter har god nok oversikt. NVE har det nasjonale ansvaret for flom og skred. Men Riksrevisjonens undersøkelser viser at de fleste kartene deres over fareområder kun viser fare i dagens klima.

– Når man mangler oversikt, kan det føre til at det bygges ut i områder som blir mer utsatt for eksempelvis skred, flom eller kvikkleireskred. Det handler i ytterste konsekvens om innbyggernes sikkerhet, sier Schjøtt-Pedersen.

Landet over opplever kommuner og fylker allerede en rekke skred. Vestland er over tre ganger så utsatt som neste fylke på listen. Dette vil øke med et varmere og villere klima. (Grafikk fra BT)

– Solberg-regjeringen har sviktet

SVs Lars Haltbrekken reagerer kraftig på rapporten.

– Dette er vanvittig nedslående informasjon, og helt, helt nødvendig at vi gjør noe med. Med så lite samordning og så lite oversikt setter vi i verste fall innbyggere i fare, sier han til NTB.

– Ser man dette i sammenheng med Klimapanelets siste delrapport, skjønner man at dette er svært alvorlig. Solberg-regjeringen har virkelig sviktet. De har ikke satt i gang nødvendige tiltak, ansvarsforholdene har vært uklare og Stortinget har fått for dårlig informasjon, sier Sofie Marhaug i Rødt.