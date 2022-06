Massiv politisk taushet om pendlerbolig-skatt: – Styrker ikke inntrykket av at Stortinget tar tak i dette

Politikere fra en rekke partier har tidligere krevd åpenhet av andre. Men spørsmål om skatteforholdene rundt deres gratis pendlerboliger møtes nå med massiv taushet. – Det tar seg ikke helt godt ut, sier statsviter.

Stortinget har nå tatt sommerferie. Ellers så taleføre politikere er lite interessert i å snakke om hvorvidt de må skatte av sine gratis pendlerboliger.

21. juni 2022 12:56 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag ble det klart at Skatteetaten har sendt 45 skattekrav til politikere.

Bakgrunnen er at Skatteetaten mener at de skulle skattet av de gratis pendlerboligene fellesskapet har gitt dem i egenskap av tillitsvervene på Stortinget eller i regjeringsapparatet.

Bakteppet for Skattetatens granskning er en rekke avsløringer om pendlerboliger i Aftenposten og andre medier. Avsløringene dokumenterte hvordan politikere sikret seg gratis bolig i Oslo selv om de allerede eide bolig i Oslo-området, eller hvordan de registrerte seg som bosatt på «gutterommet» hos foreldrene for å oppnå samme fordel.

Totalt skulle politikere skattet av verdier for 9,6 millioner kroner, ifølge Skatteetaten. For enkelte dreier det seg om over én million kroner.

Nestet alt er sladdet

Men navnene på disse 45 er med ett unntak helt ukjent. Stortinget har sladdet nesten alt som står i den 125 sider lange rapporten. Begrunnelsen er at opplysningene er taushetsbelagt.

Skatteetatens gjennomgang er på 125 sider. Stortinget har sladdet store deler av den. Offentligheten får dermed ikke vite hvilke politikere som risikerer baksmell på skatten.

De det gjelder kan oppheve taushetsplikten og gi offentligheten innsyn. Aftenposten har bedt Stortinget om å videreformidle en forespørsel til politikerne om å gjøre dette. Den er ikke besvart.

– Utfordringen er jo at hemmeligholdet gjør at man heller ikke får noe innblikk i hva slags karakter sakene har. Det er viktig for Stortinget at man tar ordentlig tak i dette. At politikerne nekter å svare, styrker ikke akkurat det inntrykket, sier Petter Egge Langsæth.

Han er postdoktor ved institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og forsker på ulike aspekter ved politisk adferd.

Også tidligere SV-politiker Karin Andersen reagerer. Hun er medlem i Stortingets utvalg som skal foreslå hvordan de nye pendlerboligreglene på Stortinget skal være.

– Jeg tror den type hemmelighold ikke vil bli forstått. Selv om det er gjort for å beskytte enkeltmennesket, blir det feil. Jeg tenker det beste nå hadde vært om det kom på bordet alt sammen, sånn at man virkelig fikk ryddet og startet med blanke ark, sier tidligere SV-politiker Karin Andersen til Adresseavisen.

Tidligere SV-representant Karin Andersen er ikke imponert over åpenhetspraksisen på Stortinget.

Rødts partileder Bjørnar Moxnes krever at politikerne det gjelder, står frem.

– Vi har blitt opplyst om at Stortinget har taushetsplikt om opplysningene om stortingsrepresentantene fra Skatteetaten, men vi oppfordrer de folkevalgte og partiene til så mye åpenhet som mulig, også om denne saken, sier han til Dagbladet.

Tause politikere

Aftenposten har det siste døgnet forsøkt å komme i kontakt med stortingspolitikere som har vært omtalt i medienes avsløringer, for å finne ut om de er blant de tillitsvalgte Skatteetaten mener skal betale ekstra skatt.

Emilie Enger Mehl er en av mange politikere som ikke svarer på spørsmål fra Aftenposten.

Krevde åpenhet av andre

Politikere fra alle alle partier har tidligere ytret seg sterkt kritisk til manglende åpenhet i virksomheter som får penger fra fellesskapet. Som da Idrettsforbundet ikke ville vise frem dokumentasjon i 2016.

– Det er også skadelig når organisasjonene utviser mangel på åpenhet, sa Senterpartiets Marit Arnstad fra Stortingets talerstol i 2016.

– Åpenhet er helt naturlig. Det skal være åpenhet. Man har et ansvar når man forvalter fellesskapets verdier slik som idrettsbevegelsen gjør.

De siste ordene tilhører Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Masud Gharahkhani.

Som stortingspresident har han ansvaret for å bygge opp tilliten til Stortinget etter en rekke skandaler om pendlerboliger, falske reiseregninger og urettmessige etterlønnsutbetalinger.

Petter Egge Langsæth påpeker at tausheten også kan ramme politikere som har sin sti ren.

– Det er jo lett å falle ned på feil konklusjon om politikerne ikke vil si noe. Da er det lettere å tenke at de kan ha gjort noe galt, påpeker han.

– Hva tror du dette gjør med arbeidet med å bygge opp tilliten til Stortinget?

– Det tar seg ikke helt godt ut. Det beste ville vært med å spille med helt åpne kort. De sa jo at de «skulle snu hver stein» da de skulle rydde opp, og da er det noe med å følge opp ord med handling. Man kunne i det minste informert mer om hva slags karakter de enkelte sakene har, uten at man hadde trengt å identifisere den enkelte.

Ingen oppfordring til åpenhet

Det er stortingspresident Masud Gharakhani som skal snu alle steiner i arbeidet med å rydde opp i det som har vært omtalt som en tillitskrise. Men stortingspresidenten bekreftet mandag at de ikke har oppfordret stortingspolitikere til å vise åpenhet ved å oppheve taushetsplikten rundt skatteforhold.

På spørsmål om hvorfor ikke, svarte presidenten:

– Jeg er opptatt av det skal være åpenhet. Men det er ingen tvil om at det ligger ganske klare føringer fra skattemyndighetene på det som er taushetsbelagt informasjon. Og det forholder vi oss til.

– Det er opp til hver enkelt representant å oppheve taushetsplikten. Hva er grunnen til at dere ikke har bedt de om å gjøre det?

– Når det kommer til skatteinformasjon, er det taushetsbelagt. Det er opp til den enkelte om man vil gjøre det.

– Vil du oppfordre til åpenhet?

– Jeg er opptatt av åpenhet. Men når det kommer til skatteinformasjon, så er det et forhold mellom den enkelte og skattemyndighetene.

Postdoktor Petter Egge Langsæther mener det er viktig at offentligheten nå får et inntrykk av hvor omfattende saken er.

– Det viktigste er at vi får et innblikk i omfanget av det som eventuelt har vært en systemsvikt. Ogat man tar tak i det for å unngå at det skjer igjen i fremtiden, sier .

Ikke fått ekstra skatt

Tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) er ikke blant dem som får endret skatten. Det opplyser hennes advokat, John Christian Elden til Aftenposten.

– Skattemyndighetene har gått gjennom alle pendlerspørsmålene hennes og konkludert med at hun har opptrådt helt korrekt og ikke fått noen skatteendringer. Saken er avsluttet fra Skattemyndighetene, skriver Elden i en e-post.

Ap-politiker Hadia Tajik hadde pendlerbolig en kort periode i 2019.

– Skatteetaten har slått fast at min bruk av pendlerbolig i 2019 var helt i tråd med regelverket og ikke har medført noen endringer for meg, skriver Tajik i en e-post til Aftenposten.