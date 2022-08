Sjokkbrekk hos to gullsmeder i Buskerud storsenter

To gullsmedforretninger ved Buskerud Storsenter i Drammen ble utsatt for grovt tyveri natt til mandag.

NTB

32 minutter siden

Politiet rykket natt til mandag ut etter melding om grovt tyveri fra en gullsmedforretning ved storsenteret i Krokstadelva i Drammen.

– Det må betegnes som et sjokkbrekk, der tyvene har brukt en bil til å kjøre inn gjennom dørene til gullsmedforretningen, uttalte operasjonsleder Per Arne Amundsen i Sørøst politidistrikt til NTB ved 4-tiden natt til mandag.

Buskerud storsenter ble natt til mandag utsatt for tyverier. Dette bildet av senteret er tatt under pandemien.

Senere ble det klart at det var to gullsmedforretninger inne i senteret som var utsatt for tyverier.

Til VG sier Amundsen at tyvene brukte en svart Golf som de kjørte inn hovedinngangen på storsenteret og deretter inn i to gullsmeder inne i senteret.

Politiet ble varslet av en forbipasserende klokken 3.25 på natten. Etter tyveriene forsvant tyvene i denne bilen og i en hvit eller grå vare- eller kassebil.

– Vi søker i området og undersøker om det er videoopptak på stedet. Vi har flere politipatruljer på stedet, sier Amundsen.

Politiet hadde ved 5.20-tiden natt til mandag ikke oversikt over hva tyvene fikk med seg fra innbruddene.

– Den svarte Golfen er funnet igjen i nærheten av storsenteret, skriver politiet om etterforskningen.