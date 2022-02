Dødsdømt nordmann fikk ikke medhold i høyesterett i Somaliland

Norske Saad Jider Hayd, som ble dømt til døden i Somaliland i 2020, fikk ikke medhold i ankesaken i Somalilands høyesterett.

NTB

7 minutter siden

Nordmannen Saad Jider Hayd er dømt til døden i to rettsinstanser i Somaliland. Mandag kom svaret på den siste sjansen hans for frifinnelse. Dødsstraffen fastholdes, og Saad er dømt til døden av høyesterett, skriver TV 2.

Hayd, som har bodd over 40 år i Norge, var på ferie da han havnet i et basketak med en annen mann sent en kveld i april i 2020. Hayd hevder at han sprayet den andre mannen med forsvarssprayen, men at mannen var i live da de to gikk hver til sitt.

Dagen etter ble 55-åringen vekket av at politiet kom og sa at han hadde forgiftet og drept den andre mannen.

Siden har han blitt dømt til døden i to rettsinstanser.