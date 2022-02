Den kinesiske jernbanegiganten mistet troen på Norge

De er giganten fra Kina som så mange trodde at skulle dominere norsk jernbane. Men i fjor sommer trakk de seg fra konkurransen. Her er forklaringen.

Et MTR-tog i Stockholm, i februar 2016. MTR (Mass Transit Railway) fra Hongkong kjører også tog i Kina, i Storbritannia og Australia. De opererer også i Midtøsten og i andre deler av Asia.

Nå nettopp

Bildet over er fra februar 2016. På sentralstasjonen i Stockholm velter passasjerene ut av et helrødt tog. De har kjørt med kinesiske MTR, jernbanegiganten som på dette tidspunkt vinner terreng over store deler av verden.

På denne tiden har MTR for lengst varslet at de også vil delta i konkurransen om norske jernbanelinjer. I løpet av kort tid har de overtatt T-banen i Stockholm og lokaltogene rundt den svenske hovedstaden.