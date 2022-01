Voldsomt uvær i Midt-Norge – flere tusen uten strøm

Flere tusen husstander er uten strøm etter kraftig vind. Meteorologene har sendt ut farevarsel for Sør-Norge. En rekke veier er stengt.

Full storm i Trondheim søndag kveld. Her Munkholmen sett fra Pirsenteret. Vannet fra Trondheimsfjorden piskes opp og inn på land over de skuelystne.

16. jan. 2022 15:25 Sist oppdatert nå nettopp

Rundt klokken 6.30 mandag morgen var fremdeles flere tusen uten strøm etter uværet som hærjet søndag og natt til mandag.

– Farevarselet for Sør-Norge er oppdatert. Det er nå ute oransje varsel for kraftige vindkast søndag kveld og natt til mandag i Møre og Romsdal, Trøndelag, og vestlige deler av Agder, Telemark, Buskerud og Innlandet fylke. Vi venter svært kraftige vindkast, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Tidligere søndag kunne Møre og Romsdal politidistrikt melde om det samme.

– Orkanvarsel. Sørg for å sikre deg og dine verdier på en trygg måte. Unngå å oppholde deg på utsatte steder, skriver de på Twitter.

Sent søndag ettermiddag var en rekke vei- og fergestrekninger i på Vestlandet og i Midt-Norge stengt på grunn av den kraftige vinden.

I 19-tiden ble også Trondheim lufthavn Værnes stengt. Flyplassen ble åpnet for normal drift igjen mandag morgen, men en rekke avganger er fremdeles berørt.

– Det er snøværet og kraftig vind som skaper trøbbel, sier operativ sjef ved Trondheim lufthavn Værnes, Thomas Wintervold til Adresseavisen.

Søndag kveld sendte Meteorologisk institutt ut et kart med vindobservasjoner. På Veiholmen utenfor Kristiansund ble det målt 45,3 meter i sekundet. Dersom det blåser mer enn 32,6 meter i sekundet ti minutter i strekk, kvalifiserer det som orkan.

I Trondheim ble det målt 23,5 m/s, det kvalifiserer som liten storm.

Strømløse hjem og låve stenger veien

Uværet og kraftig vind har ført til at over 8.000 av nettselskapet Tensios strømkunder har mistet strømmen i Trøndelag søndag kveld.

Mandag morgen er fremdeles flere tusen strømløse. Det viser Tensios strømstanskart for Trøndelag.

Rundt klokken 6 mandag morgen var 300 kunder fremdeles uten strøm i Molde-regionen, ifølge Elinetts oversikt.

En buss blåste søndag ettermiddag av veien i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal. Ingen personer ble skadet i hendelsen.

Søndag meldte Vegtrafikksentralen Vest at Fylkesvei 5639 var stengt på grunn av at en låve hadde blåst ut i veien. Senere kom det en melding om at det var låvens tak, ikke hele låven, som stengte veien.

Det er svært krevende kjøreforhold i deler av Midt-Norge søndag kveld. Her fra E6 ved Fokstugu litt før klokken 19.

Stengte veier

Uværetsørger for vanskelige kjøreforhold. Flere av fjellovergangene i Sør-Norge er stengt på grunn av sterk vind.

Vegtrafikksentralen vest melder blant annet om at flere fjelloverganger er stengt. Ved 02-tiden var disse veiene berørt:

Fv53 Tyin-Årdal: Stengt

E16 Filefjell: Kolonne for alle

Rv52 Hemsedal: Stengt

Fv50 Aurland – Hol: Stengt

Rv7 Hardangervidda: Stengt

E134 Haukelifjell: Stengt

Rv13 Vikafjellet: Stengt

Rv15 Strynefjellet: Stengt

Det meldes også om stor snøskredfare. Varselet fra Varsom.no gjelder blant annet for Helgeland, Ofoten, Salten, Svartisen, Trollheimen og Jotunheimen. I samtlige området meldes det om stor fare for snøskred. Det anbefales å unngå ferdsel i skredterreng og utløpsområde.

Les også Har fått inn flere hundre skadesaker etter «Gyda»: – Omfattende ødeleggelser

Ellers er det betydelig fare for snøskred i Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Tromsø, Sør-Troms, Indre Troms, samt Lofoten og Vesterålen. I disse områdene gis det råd om å unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Flere fergeavganger innstilt