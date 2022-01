Midt i Ap-møtet ble det ropt støtteerklæringer til Breivik. Nå etterforsker politiet saken.

Under et digitalt medlemsmøte for Ap og AUF i Tromsø ble det ropt og skrevet støtteerklæringer til Anders Behring Breivik-

Under et digitalt medlemsmøte for Ap og AUF i Tromsø ble det ropt og skrevet støtteerklæringer til Anders Behring Breivik. Nå etterforsker politiet saken.

Nå nettopp

Tirsdag kveld ble det holdt et lukket digitalt medlemsmøte for Ap og AUF i Tromsø. Møtet ble holdt på Teams og de rundt 30 medlemmene ble sluppet inn i møtet én og én.

Nestleder i Tromsø Arbeiderparti Olga Goldfain forteller at hun pleier å hilse på medlemmene idet de kommer inn i rommet. De gjorde hun også denne tirsdagskvelden.

Men med ett begynte listen over antall deltagere i møtet å øke. Noen utenfor medlemslisten var blitt sluppet inn uten godkjennelse. Så skjedde det noe ubehagelig.

– Plutselig hørte vi rop på engelsk. De ropte «free my guy Anders, free my friend Anders», forteller Goldfain.

Hendelsen skjedde samme dag som Anders Behring Breivik sak om prøveløslatelse startet i Skien fengsel.

Deretter skjedde alt raskt. Listen over deltagere ble sjekket. Der var det flere ukjente navn. Møtet ble stoppet umiddelbart. Fem ukjente navn ble kastet ut av møtet.

Olga Goldfain er nestleder i Tromsø Arbeiderparti og leder av støttegruppen for Troms, Finnmark og Svalbard.

– Det var ekstremt tungt

Ledelsen forsøkte så å gjenoppta møtet. Men det stopper ikke der. De ubudne gjestene hadde fremdeles tilgang til chatten.

Der rant det fortsatt inn støtteerklæringer til Breivik.

Blant deltagerne i møtet var det mange unge AUF-ere, og i tillegg to personer som selv var direkte eller indirekte berørt av 22. juli. Den yngste deltageren i møtet var bare 14 år gammel.

– Da det var over var jeg i sjokk, forteller Goldfain, som også leder støttegruppen for Troms, Finnmark og Svalbard.

– Det var ekstremt tungt. At dette skjedde samme dag som rettssaken startet gjorde hendelsen enda mer grusom og vanskelig for de berørte, sier hun.

Hun er spesielt bekymret for AUF-erne som var til stede i møtet.

– De blir sterkt påvirket. Det er nettopp denne typen hatefulle ytringer som gjør at unge mennesker vegrer seg for å delta i den politiske debatten, sier Goldfain.

Skal etterforskes av politiet

Ledelsen bestemte seg umiddelbart for å politianmelde hendelsen. Torsdag formiddag fortalte politiet at de nå vil etterforske saken.

– Vi går i gang med etterforskning. Så vil vi etter innledende undersøkelser se hva vi finner ut, og vurdere om det er grunnlag for å etterforske videre i den ene eller andre retningen, sier politifullmektig Victoria Nygård til avisen Nordlys, som også har omtalt saken.

Goldfain forteller at partiledelsen i Tromsø Ap også har meldt ifra til den sentrale partiledelsen om at rutiner og sikkerhet knyttet til digitale møter må gjennomgås.

– Inntil i går var det helt utenkelig for oss at noen ville komme seg inn på et lukket møte. Nå blir det viktig å lage nye rutiner slik at det ikke skjer igjen, sier Goldfain.