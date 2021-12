Helseministeren varsler omfattende tiltak

I et møte med kommunene mandag gjorde helseminister Ingvild Kjerkol det klart at det vil komme tiltak som vil påvirke hverdagen for de fleste av oss. Hun varsler pressekonferanse tirsdag.

Helseminister Ingvild Kjerkol varsler at hun tirsdag vil legge frem kraftige tiltak mot smittespredningen.

6. des. 2021 16:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi jobber nå for fullt med kraftigere tiltak som vil bli presentert i morgen. Vi tar beslutninger basert på råd fra Helsedirektoratet og FHI.

Det skriver helseminister Ingvild Kjerkol i en e-post, via kommunikasjonsavdelingen i Helsedepartementet til Aftenposten.

Helseministeren har mandag vært i et møte med statsforvalterne fra hele landet. Også landets ordførere kunne delta digitalt på møtet.

På det lukkede møtet informerte Kjerkol om at det nå jobbes med omfattende tiltak for å få ned smittebølgen, får Aftenposten opplyst. Hun sa videre at det var snakk om kontaktreduserende tiltak både i privatsfæren og det offentlige rom.

Budskapet fra helseministeren skal ha vært klart: Tiltakene vil påvirke hverdagen til de fleste av oss. Hun ba videre kommunene være klare for endringer i koronarestriksjonene på kort varsel.

Besøkstak og skjenketider?

Aftenposten er kjent med at Kjerkol ga kommunene beskjed om at de vil redusere intervallet mellom 2. og 3. dose med vaksine. Dette vil settes ned fra seks til fem måneder, slik det er for de over 65 år, også for de som er under 45 år.

Utover dette er det ennå ikke kjent ennå hvilke tiltak som kommer. En aktuell mulighet er at man innfører tiltak som er hentet fra det FHI har beskrevet som scenario 3. Det inneholder grep som:

Avstandskrav.

Antallsbegrensninger i private hjem.

Antallsbegrensninger for arrangementer.

Avstand på serveringssteder.

Begrenset skjenketid og innslippstid.

Kjerkol skriver til Aftenoposten at hun har fått innspill fra statsforvalterne på hvilke tiltak de mener vil treffe best i sin region.

Hun har også tidligere bekreftet overfor VG at regjeringen vurderer ytterligere reiserestriksjoner både innenlands og utenlands.

Hopp i sykehusinnleggelser

En av faktorene som utløser nye tiltak er utviklingen på landets sykehus. 295 koronasmittede pasienter er nå innlagt. Det er 33 flere enn før helgen

47 av de 295 koronapasientene får respiratorbehandling, og 82 av pasientene ligger på intensivavdeling.

Det er to flere på respirator og 14 flere på intensivavdeling enn fredag, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

At mange flere koronasmittede blir innlagt på sykehus, er noe helsemyndighetene tidligere har sagt kan utløse nye koronatiltak.

Samtidig har vi de siste dagene fått mange meldinger om at omikronvarianten har spredt seg til flere deler av landet. Regjeringen har sagt at de ønsker å forsinke spredningen, siden man frykter at varianten kan være mer smittsom og ikke vet om den fører til mer eller mindre sykelighet.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har gjennom hele helgen jobbet med en rapport om den nåværende smittesituasjonen og presset på helsevesenet.

Rapporten skal også inneholde råd om eventuelle tiltak som kan redusere smittespredningen og antallet koronasyke som legges inn på sykehus.