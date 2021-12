Anbefalinger avstand, maks ti gjester hjemme og munnbindpåbud. Slik blir den nye hverdagen.

De nye tiltakene ble offentliggjort av regjeringen på en pressekonferansen klokken 19.

7. des. 2021 18:34 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Regjeringen innfører følgende anbefalinger etter tirsdagens pressekonferanse:

Alle oppfordres til å holde meteren og redusere antallet nærkontakter.

Anbefaling om maks ti personer i private hjem. På julaften og nyttårsaften er det anbefalt å være maks 20.

Hjemmekontor når det er mulig.

Følgende påbud blir nå innført:

Munnbind blir påbudt der man ikke kan opprettholde avstandskrav over hele landet.

10 dagers smittekarantene for alle nærkontakter der det er mistanke om omikronsmitte.

Bordservering av alkohol i restaurant- og uteliv. påbud om registering av gjester.

Skjenkestopp klokken 24:00.

Maks 20 personer på private sammenkomster i leide eller lånte lokaler.

Maks 50 personer på arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser.

Maks 600 personer i kohorter på 200 personer på innendørsarrangementer der publikum har faste, tilviste plasser.

Tiltakene trer i kraft natt til torsdag. De vil vare i fire uker i første omgang. De vil bli vurdert etter to uker.

På pressekonferansen understreket statsminister Jonas Gahr Støre at vi må ta høyde for at omikronvarianten allerede finnes i alle deler av landet.

– Derfor tar vi nå nye nasjonale grep som vil gripe direkte inn i hverdagen vår. Målet er å begrense den sosiale kontakten, og samtidig skjerme barn og unge, sa Støre.

Frykter alvorlige konsekvenser

LO og NHO fikk beskjed om at regjeringen vurderte å gjeninnføre meteren allerede i ettermiddag.

Budskapet tilbake til regjeringen fra nærings- og arbeidslivsorganisasjonene var at det er et sterkt virkemiddel som kan få alvorlige konsekvenser for enkelte bransjer.

Særlig innenfor handel, kultur, reiseliv og event kan enmetersregel bety kroken på døren for store publikumsarrangement. Etter det Aftenposten får vite fra kilder tett på prosessen, har regjeringen balansert på en knivsegg når den har vedtatt de nye tiltakene:

På den ene siden krever smitteoppblomstringen og faren for sammenbrudd i helsesektoren raske tiltak.

På den andre siden vil en ny nedstenging kunne få svært alvorlige konsekvenser for bransjene som allerede har blødd kraftig økonomisk.

Budskapet fra regjeringen skal etter signalene i forkant være at dette ikke er snakk om en kopi av 12. mars 2020. Dette er ikke en ny nedstengning.

Det er under en uke siden sist helseminister Ingvild Kjerkol hadde pressekonferanse om korona. Tirsdag kommer nye tiltak.

Varslet omfattende tiltak

Helseminister Ingvild Kjerkol varslet mandag at tiltakene ville bli omfattende og påvirke befolkningen i hverdagen.

Hun har sagt til kommunene at tiltakene vil handle om å redusere kontakt mellom folk, både i privatsfæren og det offentlige rom.

Helsemyndighetene har anbefalt regjeringen å stramme inn. Utviklingen på sykehusene er en av de viktigste faktorene for det. Antallet pasienter med korona har økt den siste tiden.

– Vi mener nå at det er risiko for at Norge havner i en situasjon hvor behovet for nødvendig helsehjelp blir større enn vi klarer å tilby, både i kommunen og sykehusene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG tirsdag.

Forhenværende helseminister Bent Høie (H) illustrerte meteren med en tommestokk.

Kontaktreduserende tiltak

Sist regjeringen kom med tiltak, hentet de tiltak fra FHI sitt scenario 2. Tiltakene var begrenset til kommuner med risiko for spredning av omikron, slik som Oslo.

FHI har blant annet beskrevet følgende tiltak som aktuelle i scenario 3, med mye smitte: