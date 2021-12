Bil falt utfor stup: To til sykehus

Bildene fra ulykkesstedet viser hvor høyt bilen falt etter at den kjørte av veien og ned i et elvejuv.

En bil med to passasjerer kjørte av veien og utfor et stup.

Klokken kvart over fem mandag morgen fikk politiet varsel om en utforkjøring på Riksvei 7 på Hardangervidda. To personer satt i bilen, som endte utfor et stup ved Litlestøl i Ulvik kommune.

Bildene fra ulykkesstedet viser fra hvilken høyde bilen falt, før den ble liggende delvis på taket og delvis på siden.

To menn i 30–40-årene ble sendt til Voss sykehus. De ble beskrevet som våkne og bevisste og ble hentet ut av nødetatene.

– Skadestedet er lokalisert et stykke fra veibanen. To personer er involvert i ulykken. Begge er våkne og bevisste, skrev Vest politidistrikt på Twitter litt over klokken seks.

Overfor NRK betegner politiet ulykken som alvorlig. Stupet er 10–20 meter høyt, ifølge politiets operasjonsleder Erik Loftesnes.

Det var snø og vind og ned mot 11 minusgrader da ulykken skjedde.