Buss for tog Drammen-Asker mandag morgen

Oppdatert: Bane Nor melder på twitter at det nå kjøres normal togtrafikk mellom Brakerøya og Asker.

– Vi har satt inn buss for tog på strekningen Drammen-Asker. Vi gjør det vi kan for de reisende, sier pressevakt i NSB Håkon Myhre.

Da Aftenposten snakket med NSB rett før halv ni, forklarte Myhre at det ikke er noen kommunikasjon mellom tog og togledersentralen.

– Da tar man ingen sjanser og kan ikke sende tog inn på sporene, sier Myhre.

På nettsidene skriver NSB at forsinkelser og innstillinger gjelder linje L13 og R10. Kunder henvises til L2 og R11 som stopper ekstra på Lier og Brakerøya.

Han for ytterligere forklaringer om årsaken og når det kan forventes at det blir utbedret, henviser han til Bane Nor, som har ansvaret for driften av jernbanenettet.

Bane Nor skriver på sine hjemmesider at det jobbes med å rette feilen, men at de ikke vet hvor lang tid det tar.

– Vi vet det dreier seg om en feil på jernbanens GSM-nett, GSMR, men vi vet ikke akkurat hva feilen er, sier pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor.