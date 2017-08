Mann omkom i motocrossulykke i Kongsberg

– Politiet fikk melding litt over klokken 20 i kveld fra personer som var på Basserudåsen motocrossområde like utenfor Kongsberg. Ambulanse, luftambulanse og politi dro til stedet. Det ble foretatt hjerte- og lungeredning, men klokken 20.30 ble det meldt at personen var erklært død på stedet, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Trond Egil Groth, til NTB.

Mannen var hardt skadd da han ble funnet utenfor traseen. Politiet har avhørt vitner på stedet og sikret motorsykkelen for undersøkelse. Om mannen har fått et illebefinnende eller om det var på grunn av en krasj, vet politiet ikke.