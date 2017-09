Orkanen Irma setter Norwegian og SAS’ fly på bakken

SAS besluttet torsdag kveld å avlyse to Florida-flyvinger på grunn av de forventede trafikkproblemene i forbindelse med orkanen Irma.

Det gjelder flyvingene fra København til Miami og tilbake i helgen. Flyet skulle ha gått lørdag med retur om ettermiddagen, amerikansk tid. Nå er denne avgangen kansellert. SAS åpner for at det kan bli flere innstillinger.

– De som blir berørt av dette, får beskjed hos oss. Vi forholder oss til vurderingene som blir gjort av amerikanske myndigheter. Noen passasjerer har tatt kontakt for å høre om trafikken fremover, men ingen har avbestilt billetter så langt, sier presseansvarlig Tonje Sund i SAS til Aftenposten.

Gratis ombooking

Hos Norwegian er flyvningen fra Oslo til Fort Lauderdale fredag 8. september innstilt. Også flyvningen fra Fort Lauderdale til Oslo samme dag er kansellert, skriver NTB.

Både SAS og Norwegian tilbyr gratis ombooking av billetter til Florida den kommende uken.

Hos begge flyselskapene er tilbudet at de som ikke ønsker å reise til Florida, og som har billetter mellom nå og 11. september, kan få ombooket billetten til et senere tidspunkt og eventuelt til et annet reisemål i USA frem til 30. september.

Hos Norwegian gjelder ombooking frem til 27. september, og også her til andre destinasjoner i USA.

Mange ruter til Florida

SAS flyr fra Oslo, Stockholm og København til Miami, mens Norwegian flyr fra Skandinavia til Fort Lauderdale og Orlando.

– På nåværende tidspunkt flyr vi som normalt, men vi vil informere passasjerer dersom uværet påvirker deres flyvninger, sier pressekontakt Astrid Mannion-Gibson i Norwegian.

Orkanen Irma har hatt en vindstyrke på minst 82 meter per sekund i over 33 timer. Det er ny rekord siden satellittmålingene begynte tidlig på 1970-tallet.

Selskapet opplyser at berørte passasjerer vil bli oppdatert via SMS. Videre er Norwegian-flyvningene fra Stockholm og Barcelona lørdag og fra Paris og København søndag innstilt, ifølge NTB.

«Sikkerheten til våre passasjerer og kabinbesetning kommer alltid først», skriver Norwegian på sine nettsider.