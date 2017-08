Flyvrak funnet i Nordsjøen kan være britisk bombefly

– Fagfolk vi har rådført oss med, mener at flyvraket er et bombefly av typen Short Stirling, som spilte en viktig rolle i å levere forsyninger fra Storbritannia til den norske motstandsbevegelsen på slutten av andre verdenskrig, sier prosjektdirektør for strømkabelen North Sea Link, Thor Anders Nummedal.

Statnett opplyser at vrakdelene er funnet på havbunnen rundt 60 kilometer vest for Bryne i Rogaland.

Det anslås at allierte fly gjennomførte mellom 1.200 og 1.300 flyginger med utstyr til Milorg, flertallet av dem fra høsten 1944 til våren 1945. Drøyt 700 av dem er registrert som vellykket levering av forsyninger som våpen, ammunisjon, uniformer, sigaretter og whisky.

Under oppdragene forsvant 30 allierte fly. 19 av dem var av typen Short Sterling, hvorav seks av dem ikke er gjort rede for.

Sue Raftree i Joint Casualty and Compassionate Centre (JCCC) i det britiske forsvarsdepartementet sier funn i havet er relativt sjeldne, og at de trenger flere bevis før de vil slå fast hvilket fly det nå er funnet deler av.